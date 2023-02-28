英文回覆惹爭議 王詩齡怒罵網友：你憑什麼教我做事

王詩齡和網友的爭論引發熱議。 （取材自微博）

曾上過真人秀綜藝「爸爸去哪兒」的童星王詩齡，是導演 王岳倫與主持人李湘的女兒，目前遠在英國 留學的的她曾因炫富引起爭議，近日王詩齡爆出與網友在線上爭執，甚至親自下場怒斥網友。

綜合媒體報導，13歲的王詩齡近日曬上海東方明珠電視塔照片，有網友以為她回上海，王詩齡英文回覆了一個「No」，還解釋說照片是去年拍攝的。隨後，該網友再次評論，希望王詩齡「回覆網友評論不要用英文回，因為大家都是中國人。」

王詩齡相當氣憤地回覆道：「是中國人也可以講英文啊，世界上又不是只有中文一種語言。」

過了一會兒，她再次斥責這名網友，直言「我愛說什麼語言就說什麼語言關你什麼事？這是我的人生，又不是你的，聽不懂就是你的錯了」，她甚至還憤怒地反問對方：「你憑什麼教我做事？你誰呀？我憑什麼聽你的？」

從王詩齡的語氣中不難看出，她真的非常生氣，因此許多網友連忙安慰她，讓她不要理這種人。

事實上，這不是她第一次回應爭議。此前，王詩齡突然曝光了自己的小號，自信地讓大家稱呼她為「王琪拉大小姐」。沒過多久，她又曬出了一段視頻，向大家展示她在國外奢華的日常生活。

畫面裡，她不僅拍攝自家上千萬元的豪車，及自己4萬多元的奢侈品包包和萬元手表， 並且她還特意在視頻中標註豪車和手表的品牌名，因此，很多網友批評她炫富。

當時，王詩齡也是霸氣地回應「我愛發什麼就發什麼，人活著就幾萬天，想幹什麼就幹什麼。」