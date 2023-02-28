我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

英文回覆惹爭議 王詩齡怒罵網友：你憑什麼教我做事

娛樂新聞組／綜合報導
王詩齡和網友的爭論引發熱議。 （取材自微博）
王詩齡和網友的爭論引發熱議。 （取材自微博）

曾上過真人秀綜藝「爸爸去哪兒」的童星王詩齡，是導演王岳倫與主持人李湘的女兒，目前遠在英國留學的的她曾因炫富引起爭議，近日王詩齡爆出與網友在線上爭執，甚至親自下場怒斥網友。

綜合媒體報導，13歲的王詩齡近日曬上海東方明珠電視塔照片，有網友以為她回上海，王詩齡英文回覆了一個「No」，還解釋說照片是去年拍攝的。隨後，該網友再次評論，希望王詩齡「回覆網友評論不要用英文回，因為大家都是中國人。」

王詩齡相當氣憤地回覆道：「是中國人也可以講英文啊，世界上又不是只有中文一種語言。」

過了一會兒，她再次斥責這名網友，直言「我愛說什麼語言就說什麼語言關你什麼事？這是我的人生，又不是你的，聽不懂就是你的錯了」，她甚至還憤怒地反問對方：「你憑什麼教我做事？你誰呀？我憑什麼聽你的？」

從王詩齡的語氣中不難看出，她真的非常生氣，因此許多網友連忙安慰她，讓她不要理這種人。

事實上，這不是她第一次回應爭議。此前，王詩齡突然曝光了自己的小號，自信地讓大家稱呼她為「王琪拉大小姐」。沒過多久，她又曬出了一段視頻，向大家展示她在國外奢華的日常生活。

畫面裡，她不僅拍攝自家上千萬元的豪車，及自己4萬多元的奢侈品包包和萬元手表， 並且她還特意在視頻中標註豪車和手表的品牌名，因此，很多網友批評她炫富。

當時，王詩齡也是霸氣地回應「我愛發什麼就發什麼，人活著就幾萬天，想幹什麼就幹什麼。」

導演 英國

上一則

拍戲臉傷後首度亮相 柯震東：陰影仍在

下一則

林依晨開睡衣趴 「大仁哥」、韋禮安情義相挺

延伸閱讀

上海優衣庫區經理 捲走800件服飾搞網拍 海撈60萬

上海優衣庫區經理 捲走800件服飾搞網拍 海撈60萬
德州人語／中國人買啥 外國就缺啥

德州人語／中國人買啥 外國就缺啥
老吳上海小籠 好吃不貴 上海美味小食 值得品嘗

老吳上海小籠 好吃不貴 上海美味小食 值得品嘗
浙江觀光靠他們 安吉縣流傳「養豬不如養上海人」

浙江觀光靠他們 安吉縣流傳「養豬不如養上海人」

熱門新聞

周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
(噓！新聞)

蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字

2023-02-27 01:33
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08
錢韋杉近來因在美國駕車牌照過期遭當地警方攔檢，並上法院繳罰款。(取材自臉書)

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

2023-02-24 00:38
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 當地住戶：曾聽到女人喊叫聲

2023-02-24 12:41

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸