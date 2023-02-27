我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

李冰冰50歲了 任泉慶祝生日曬美照「如少女」

娛樂新聞組／綜合報導
任泉（右）和李冰冰是多年的好友。（取材自微博）
任泉（右）和李冰冰是多年的好友。（取材自微博）

一線女星李冰冰最近迎來50歲生日，當天零時零分，多年好友任泉也在個人社交平台上發文送上真摯祝福：「暖暖的幸福，李小姐要記得哦」，加上三個蛋糕的表情包，並曬出李冰冰美照，以實際行動證明兩人之間的友誼。

網易娛樂報導，任泉曬出一張李冰冰的個人寫真美照，一身紅色打扮，再加上紅色背景，整體畫面光彩奪目；而李冰冰塗抹上豔麗的口紅，特別有女人味。雖然李冰冰已經「年過半百」，皮膚依舊白皙緊緻，五官驚艷，看上去依然充滿少女感。

而李冰冰工作室則是在零時三分的時候，才曬出了海報送祝福：「春意漸暖，向陽而行，祝老大@李冰冰生日快樂，所念皆所願」，畫面中的李冰冰身穿紅色的高領毛衣，搭配米白色的長裙，綁著個性的丸子頭，一雙大眼睛顯得特別靈動。

任泉曬出了一張李冰冰的個人寫真美照，祝她50歲生日快樂。（取材自微博）
任泉曬出了一張李冰冰的個人寫真美照，祝她50歲生日快樂。（取材自微博）

這也再次證明了任泉的真心。其實這已經是任泉連續第13年為李冰冰送祝福了，2011年時，他提前一天在個人社交平台上發文，還表明兩人的關係是兄妹，澄清緋聞。隔年他則是曬出李冰冰的美照，送祝福的同時還誇讚她很美。

在這之後的每一年，任泉的祝福從未缺席，而且每一年都很有心意，偶爾還會曬出兩人的合照。而李冰冰也幾乎都會與其互動，彰顯兩人的友誼歷久彌新。

任泉和李冰冰在1994年時已經合作拍攝電視劇「一路等候」，那時候的他們都只是初出茅廬的演員；直到2000年再次合作了「少年包青天」，精湛的演技和超高的顏值都贏得眾人的喜愛和認可。後來兩人又接連合作了「一腳定江山」、「青春出動」、「花樣的年華」等作品，都成為經典；網友友讚嘆兩人「友達以上，戀人未滿」的友誼，讓人羨慕。

緋聞

上一則

影帝變毒蟲 劉亞仁被曝毒癮大 影迷爆拒看新作

下一則

彭于晏滑雪曬傷「毀容」 網友力挺：曬得好帥

延伸閱讀

伊朗房客阿布（五）

伊朗房客阿布（五）
「表情包」Hanni、「女武神」三吉彩花 同框GUCCI米蘭大秀

「表情包」Hanni、「女武神」三吉彩花 同框GUCCI米蘭大秀
黃磊17歲女兒曬美照露乳溝 打扮又讓酸民怒了

黃磊17歲女兒曬美照露乳溝 打扮又讓酸民怒了
李冰冰溫水泡蔬菜果腹、用精神吃飯 網：人生有啥意義

李冰冰溫水泡蔬菜果腹、用精神吃飯 網：人生有啥意義

熱門新聞

周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
人氣很高的男藝人王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議。（取材自微博）

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

2023-02-20 07:43
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08
錢韋杉近來因在美國駕車牌照過期遭當地警方攔檢，並上法院繳罰款。(取材自臉書)

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

2023-02-24 00:38
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 當地住戶：曾聽到女人喊叫聲

2023-02-24 12:41

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知