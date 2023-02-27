李冰冰50歲了 任泉慶祝生日曬美照「如少女」

任泉（右）和李冰冰是多年的好友。（取材自微博）

一線女星李冰冰最近迎來50歲生日，當天零時零分，多年好友任泉也在個人社交平台上發文送上真摯祝福：「暖暖的幸福，李小姐要記得哦」，加上三個蛋糕的表情包，並曬出李冰冰美照，以實際行動證明兩人之間的友誼。

網易娛樂報導，任泉曬出一張李冰冰的個人寫真美照，一身紅色打扮，再加上紅色背景，整體畫面光彩奪目；而李冰冰塗抹上豔麗的口紅，特別有女人味。雖然李冰冰已經「年過半百」，皮膚依舊白皙緊緻，五官驚艷，看上去依然充滿少女感。

而李冰冰工作室則是在零時三分的時候，才曬出了海報送祝福：「春意漸暖，向陽而行，祝老大@李冰冰生日快樂，所念皆所願」，畫面中的李冰冰身穿紅色的高領毛衣，搭配米白色的長裙，綁著個性的丸子頭，一雙大眼睛顯得特別靈動。

任泉曬出了一張李冰冰的個人寫真美照，祝她50歲生日快樂。（取材自微博）

這也再次證明了任泉的真心。其實這已經是任泉連續第13年為李冰冰送祝福了，2011年時，他提前一天在個人社交平台上發文，還表明兩人的關係是兄妹，澄清緋聞 。隔年他則是曬出李冰冰的美照，送祝福的同時還誇讚她很美。

在這之後的每一年，任泉的祝福從未缺席，而且每一年都很有心意，偶爾還會曬出兩人的合照。而李冰冰也幾乎都會與其互動，彰顯兩人的友誼歷久彌新。

任泉和李冰冰在1994年時已經合作拍攝電視劇「一路等候」，那時候的他們都只是初出茅廬的演員；直到2000年再次合作了「少年包青天」，精湛的演技和超高的顏值都贏得眾人的喜愛和認可。後來兩人又接連合作了「一腳定江山」、「青春出動」、「花樣的年華」等作品，都成為經典；網友友讚嘆兩人「友達以上，戀人未滿」的友誼，讓人羨慕。