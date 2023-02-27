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何超蓮、竇驍沒分手 爆4月豪擲600萬大婚 伴娘全是明星

娛樂新聞組／綜合報導
何超蓮（右）和竇驍被爆將在4月於峇里島完婚。（取材自微博）
何超蓮（右）和竇驍被爆將在4月於峇里島完婚。（取材自微博）

澳門賭王何鴻燊的三房千金何超蓮與中國男星竇驍於2019年4月公開認愛，戀愛至今邁入第4年，儘管外界不斷傳出兩人已分手，但近日以行動破除謠言，爆出2人將在4月於峇里島完婚。

香港01等媒體報導，何超蓮和竇驍將在4月豪擲逾5000萬港元（約637萬美元），於復活節期間連續兩天在峇里舉行盛大的婚禮。據悉，小兩口為打造難忘的婚禮，過程細節都不馬虎，也相當保密；何超蓮更親力親為，訂製價值逾百萬的名牌手工縫製婚紗，以及逾千萬瑰麗珠寶首飾。

據傳，他們除了邀請至親好友，還有過百名人明星到場見證，女方閨密鄧紫棋將擔任伴娘及婚禮歌手，「Twins」阿嬌、阿Sa及薛凱琪等人也都會到場，估計幾名女星將會擔任最強「星級伴娘團」。小兩口也安排機票和五星級酒店住宿，選在一個戶外且私隱度極高的地方，現場保安相當嚴謹，受邀賓客入場還需核對身分。

據超蓮的閨密透露，兩人的婚禮已籌備接近一年，考慮了多個國家城市，最後熱愛陽光與海灘的他們決定選擇峇里島。據悉，因為竇驍忙於工作，一直沒正式求婚，直到去年9月何超蓮的姊姊何超雲被爆已答應圈外男友求婚；竇驍火速也向女友求婚，並獲得何超蓮點頭。

兩人月前突然變得低調，鮮有公開曬合照與互動，因此屢傳分手。不過在今年1月，何超蓮在出席活動時已否認分手之說，在2月情人節還曬出與竇驍在雪地的合照，彼此依偎，以行動來粉碎分手謠言。

還有消息稱，竇驍十分懂得討好岳母陳婉珍，不僅過大禮會做足傳統儀式，已安排名貴鮑參翅肚，還準備了價值逾千萬金器鑽飾給女方家，排場奢華，讓何超蓮可以風光大嫁。

鄧紫棋 澳門 復活節

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