名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片

香港名媛蔡天鳳遭殺害、分屍，驚動華人區。(取材自Instagram)

香港 名媛蔡天鳳 遭到分屍的驚人案件，從兇手犯案手法被指有如香港電影「八仙飯店之人肉叉燒包」翻版，到涉有重嫌的前夫一家人在和她已無姻親關係後繼續靠她衣食無虞，又被形容像是奧斯卡最佳影片「寄生上流」（Parasite）。而在她鄺姓前夫在逃期間，除了蔡天鳳的現任夫家願出百萬港幣之外，蔡天鳳的好友「豹太」表示自己也出願意再追加百萬港幣，總共是200萬港幣（約25.6萬美元）懸賞緝兇，引起各方熱議，其中一個論點就是此舉又令人聯想到梅爾吉勃遜(Mel Gibson)主演的「綁票通緝 令」（Ransom）。

「綁票通緝令」裡主角懸賞緝兇的數字也是200萬，但是美金。(取材自Netflix)

「綁票通緝令」描述梅爾吉勃遜扮演的富翁，因為兒子遭綁架、付贖金交人又沒成功，乾脆自己在電視上宣布祭出200萬美元，懸賞綁匪的人頭，使得犯案者反而變成各方追查的目標，有如「會走路的彩券」。這次香港方面蔡天鳳的親友同樣也祭出200萬，雖然只是港幣，也已經成為全城話題。

「綁票通緝令」與目前的案情發展又意外雷同。(取材自Netflix)

不過，蔡天鳳閨密的台灣好友──時尚網紅Doris（林若佳），已在社群網站上宣布再加碼百萬港幣加入懸賞緝兇的行列，使得賞金已累積至300萬港幣（約38.4萬美元）。「綁」票的案情與警方有所關係，蔡天鳳案設有重嫌的前夫之父也曾擔任警長並知法犯法，讓人不得不驚嘆戲與人生竟有如此巧合。