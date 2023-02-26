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周興哲香港開唱 鄧紫棋嗆他假歌迷

記者梅衍儂╱綜合報導
周興哲(左)在香港紅館開唱，請來鄧紫棋(右)對唱。(取材自微博)
周興哲(左)在香港紅館開唱，請來鄧紫棋(右)對唱。(取材自微博)

台灣歌手周興哲一連兩天、在香港紅磡首度開唱，除了邀來香港女歌手鄧紫棋對唱製造火花，他更是一開場就奮力撕扯衣衫，露出胴體；唱完「Nobody But Me」後喊道「香港，我回來了！」全場萬名粉絲開心尖叫。

周興哲一連帶來「想知道你在想什麼」、「說太多」、「最後一堂課」，還用吉他自彈自唱「相信愛」、「永不失聯的愛」，周興哲也特地為香港場換上香奈兒新裝，帶來陳奕迅的「淘汰」和張學友的「她來聽我的演唱會」。

當鄧紫棋現身舞台，全場看到同樣擁有四首破億金曲的兩人同框，歡呼聲差點掀翻屋頂，周興哲和她對唱「別勉強」，說事前就非常期待合作；鄧紫棋也表示「終於可以一起現場表演了」，直誇周興哲很有才華。

鄧紫棋笑說，今天聽到周興哲介紹要唱香港歌手的歌曲，「以為要唱廣東歌了，結果你唱首『淘汰』，都不需要學廣東話！」讓全場大笑，於是她現場化身廣東話小老師，教周興哲唱四句陳奕迅的「明年今日」。

鄧紫棋才唱第一句，就立刻問周興哲這句話是什麼意思，周答不出來，鄧紫棋笑嗆他：「你這個假Eason歌迷。」不過當她要教唱下一句時，立馬出糗，「唉呀等一下，我忘詞了」，再度笑翻全場。

鄧紫棋 香港

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