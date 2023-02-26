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真的怒了 任嘉倫轟私生飯闖住處 嚴重侵犯隱私

娛樂新聞組╱綜合報導
任嘉倫近日遭多名不明身分者闖入住處，嚴重侵犯個人隱私，工作室怒發聲明，強烈譴責私生飯。(取材自微博)
任嘉倫近日遭多名不明身分者闖入住處，嚴重侵犯個人隱私，工作室怒發聲明，強烈譴責私生飯。(取材自微博)

陸劇當紅小生任嘉倫演出「錦衣之下」、「周生如故」、「請君」等戲深受戲迷喜愛，工作室近日發出聲明，譴責「私生飯」打擾藝人生活，喊話：「呼籲大家理智追星，在恰當的時間、地點與藝人見面。」此外，也公布了粉絲在任嘉倫住處逗留的照片，引發粉絲討論。

聲明中指出：「近日，我們發現多名不明身分者多次、反覆進入任嘉倫先生居住地，在相關樓層、單元逗留、拍照、查探。此行為嚴重侵犯任嘉倫先生的個人隱私，並對其正常生活與工作造成極大困擾。」對此行為，工作室表示強烈憤慨和譴責，並發出如下聲明：

一、該類行為涉嫌嚴重侵犯藝人的個人隱私權，工作室已經取得並保留相關證據，正告涉事者不要再做出同樣行徑，否則絕不姑息；二、請勿通過非正當途徑獲取或在未經允許的情況下洩露藝人的隱私信息，杜絕不良風氣；三、堅決抵制任何形式的追私、代拍、闖入私人領域或私自進入藝人生活、工作場所等私生行為。希望大家尊重隱私，尊重藝人的正常工作和個人生活。

綜合媒體報導，任嘉倫這則「抵制私生飯」的聲明隨即登上熱搜榜，粉絲紛紛談論起其他明星的悲慘遭遇。

報導稱，女星劉亦菲曾在電影「夜孔雀」發布會上，遭一名熱情男粉絲衝撞，腦袋狠狠撞在地板上，從此加入「頸椎病」大軍。

鹿晗也一直是私生飯「追蹤」目標，有一次，私生飯把鹿晗的車圍了個水洩不通，甚至差點釀出嚴重的車禍，鹿晗忍無可忍，衝著私生飯大吼。

另一男星王一博曾遭私生飯在車上安裝跟蹤設備、倒買倒賣他的行程表和手機號，甚至半夜去酒店敲他的房門。王一博一開始選擇忍讓，最後怒斥私生飯，「能不能別來酒店」、「能不能別拍了」，可說是氣炸。

隱私 鹿晗 車禍

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