我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老金難題 中央行前行長:別認有拖延機會 以後更難

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機：全家處心積慮

周興哲香港開唱鄧紫棋衝上台嗆他假歌迷 下一秒糗翻

記者梅衍儂／台北即時報導
周興哲25日在香港紅館開唱。（星空飛騰提供）
周興哲25日在香港紅館開唱。（星空飛騰提供）

周興哲25日起一連兩天在香港開唱，首度攻上紅磡，除了邀來鄧紫棋對唱製造火花，他更是一開場就在一片火花特效中奮力撕扯衣衫，露出壯碩胴體，誠意十足；唱完「Nobody But Me」後，他奮力喊道：「香港，我回來了！」全場萬名粉絲開心尖叫。

周興哲相隔5年赴香江開唱，連開兩場氣勢銳不可擋，一連帶來「想知道你在想什麼」、「說太多」、「最後一堂課」，還用吉他自彈自唱「相信愛」、「永不失聯的愛」，周興哲也特地為香港場換上香奈兒新裝，帶來陳奕迅的「淘汰」和張學友的「她來聽我的演唱會」。

當鄧紫棋現身舞台，全場看到同樣擁有4首破億金曲的兩人同框，歡呼聲差點掀翻屋頂，周興哲和她對唱「別勉強」，說：「首次合體演唱『別勉強』很開心，這也是我們第一次現場合唱這首歌！」並表示事前非常期待合作。

鄧紫棋則表示：「接到邀約第一反應是很開心，終於可以一起現場表演了！」她大誇周興哲很有才華，「歌曲也超好聽，包括我以前在金曲獎上唱過的那首『以後別做朋友』，還有最近經常聽到的『永不失聯的愛』，都很棒！」讓台下粉絲開心不已。

鄧紫棋笑說，今天聽到周興哲介紹要唱香港歌手的歌曲，「我以為你要唱廣東歌了，結果，你唱首『淘汰』你都不需要學廣東話！」讓全場大笑，於是她現場化身廣東話小老師，教周興哲唱四句陳奕迅的「明年今日」。

鄧紫棋才唱第一句，就立刻問周興哲這句話是什麼意思，結果周答不出來，鄧紫棋笑嗆他：「這個假Eason歌迷！」不過當她要教唱下一句時，立馬出糗，「唉呀等一下，我忘詞了！」再度笑翻全場；而她一邊教唱，一邊悄悄把歌詞改成，「明年今日，一定會再回來，紅館中等你」。

周興哲25日在香港紅館開唱，請來鄧紫棋擔任嘉賓。（星空飛騰提供）
周興哲25日在香港紅館開唱，請來鄧紫棋擔任嘉賓。（星空飛騰提供）
周興哲25日在香港紅館開唱。（星空飛騰提供）
周興哲25日在香港紅館開唱。（星空飛騰提供）

鄧紫棋 香港

上一則

廖慶松曾在梁朝偉家吃飯 驚訝「他眼睛深邃像山洞」

延伸閱讀

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件
全面通關後...殘疾人湧香港街頭行乞、賣藝

全面通關後...殘疾人湧香港街頭行乞、賣藝
香江觀察／香港富豪榜 見證三不變

香江觀察／香港富豪榜 見證三不變
香港名媛碎屍案 台法醫：「人肉叉燒包」翻版 怕被認出

香港名媛碎屍案 台法醫：「人肉叉燒包」翻版 怕被認出

熱門新聞

中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
人氣很高的男藝人王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議。（取材自微博）

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

2023-02-20 07:43
周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08
錢韋杉近來因在美國駕車牌照過期遭當地警方攔檢，並上法院繳罰款。(取材自臉書)

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

2023-02-24 00:38
楊皓如自爆餐廳訂位糗事。(取自楊皓如臉書)

女星訂餐廳「我是藝人楊小姐」卻因跟這字同音悲劇了

2023-02-19 16:02

超人氣

更多 >
港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛遭碎屍烹煮 網祭25萬美元「懸賞前夫」：要活捉

港名媛遭碎屍烹煮 網祭25萬美元「懸賞前夫」：要活捉
真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤