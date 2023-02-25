周興哲香港開唱鄧紫棋衝上台嗆他假歌迷 下一秒糗翻

周興哲25日在香港紅館開唱。（星空飛騰提供）

周興哲25日起一連兩天在香港 開唱，首度攻上紅磡，除了邀來鄧紫棋 對唱製造火花，他更是一開場就在一片火花特效中奮力撕扯衣衫，露出壯碩胴體，誠意十足；唱完「Nobody But Me」後，他奮力喊道：「香港，我回來了！」全場萬名粉絲開心尖叫。

周興哲相隔5年赴香江開唱，連開兩場氣勢銳不可擋，一連帶來「想知道你在想什麼」、「說太多」、「最後一堂課」，還用吉他自彈自唱「相信愛」、「永不失聯的愛」，周興哲也特地為香港場換上香奈兒新裝，帶來陳奕迅的「淘汰」和張學友的「她來聽我的演唱會」。

當鄧紫棋現身舞台，全場看到同樣擁有4首破億金曲的兩人同框，歡呼聲差點掀翻屋頂，周興哲和她對唱「別勉強」，說：「首次合體演唱『別勉強』很開心，這也是我們第一次現場合唱這首歌！」並表示事前非常期待合作。

鄧紫棋則表示：「接到邀約第一反應是很開心，終於可以一起現場表演了！」她大誇周興哲很有才華，「歌曲也超好聽，包括我以前在金曲獎上唱過的那首『以後別做朋友』，還有最近經常聽到的『永不失聯的愛』，都很棒！」讓台下粉絲開心不已。

鄧紫棋笑說，今天聽到周興哲介紹要唱香港歌手的歌曲，「我以為你要唱廣東歌了，結果，你唱首『淘汰』你都不需要學廣東話！」讓全場大笑，於是她現場化身廣東話小老師，教周興哲唱四句陳奕迅的「明年今日」。