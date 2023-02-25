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戲說從頭／4家庭交錯20年 李小冉「我們的日子」很糾葛

娛樂新聞組╱綜合報導
李小冉在「我們的日子」劇中從20歲演到50歲。(取材自微博)
李小冉在「我們的日子」劇中從20歲演到50歲。(取材自微博)

電視劇「我們的日子」由藝人李小冉、李乃文、周依然、周奇、宋春麗等主演，講述4個家庭、兩代人之間，跨越20餘年時光的情感糾葛，勾勒出一幅極具人間煙火氣的生活圖景。

新華網報導，「我們的日子」是一部能擊中幾代人的年代劇，除了還原50、60後的奮鬥歲月，完整呈現80後的成長史，還滿足了90、00後對蓬勃歲月的想像，以「年代」為關鍵詞，以「生活」為最大公約數，「我們的日子」找到了國民劇的創作密碼。

主角李小冉受訪說：「本劇人物都有缺點、都不完美，也因著這些樸素、有靈魂的小人物，組成了一個非常溫馨、就像發生在我們身邊的故事。」提到該劇的難度和挑戰，「我要從20歲演到快50歲，主要難度在老年階段的扮演。」

有別於以往飾演的母親角色，李小冉說：「以前在鏡頭前更多展現對孩子的關愛，但是這部戲中，我每天要上班，主要是姥姥帶孩子。開拍前我跟導演聊過，那個年代的母親通常要肩負起家庭經濟，不會用寵溺語氣和孩子講話。我又回想起我小的時候，我媽媽也是這麼對我的，這次演媽媽，我對孩子的感覺會更貼近日常生活。」

報導稱，「我們的日子」濃縮了80、90後的青春熱血，50、60後的中年奮鬥，在柴米油鹽和喜怒悲歡中，拼湊出一代代人對幸福生活的追尋。這是小人物的生活碎片，更是以他們生命的弧光，投射出大時代的日新月異。

導演

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