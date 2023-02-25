染怪病想退出演藝圈？海清工作室澄清現況

海清澄清「無藥可醫」、「退出娛樂圈」等傳聞皆為不實訊息。(取材自微博)

以「蝸居」和「媳婦的美好時代」塑造好媳婦形象、有著「國民媳婦」之稱的女演員海清，近期受訪談及一年來，一邊跟身體的疾病搏鬥，一邊要準備新作品的拍攝，原本有「肩膀韌帶撕裂」，病情卻加重變成「雙側韌帶撕裂」，嚴重程度讓她徹夜難眠。

然而海清的這段採訪卻被一些媒體扭曲成她得了「怪病」、「不治之症」，甚至傳出她考慮要退出演藝圈，對於這些不實言論，海清的工作室特地出面澄清，表明「無藥可醫」、「自曝退出娛樂圈」等內容皆為不實訊息，更侵犯海清的名譽權，並要求停止侵權、刪除假資訊。

而這則澄清一出，也讓海清粉絲欣喜，「還等著海清多多拍戲」、「演藝圈不能沒有海清」，海清受訪時提到工作壓力及身體疼痛讓她相當痛苦，但仍勇敢面對，「好像也沒有其他更好的辦法的話，那就好好地體驗這段痛苦」。

海清主演的「心居」近日再度播出，該劇故事主軸圍繞買房壓力、姑嫂鬥法、家庭情感等，劇中海清飾演「最慘媳婦」馮曉琴，老公顧磊是「扶不起的阿斗」，最後還因意外早逝，她上有老下有小，所有家裡的重擔都壓在她身上，還要面對大姑顧清俞(童瑤飾)的刁難，讓網友忍不住替她叫屈「海清在劇中太難了」。

「心居」同劇演員張頌文提到海清在劇組是開心果，更說自己劇中飾演個性開朗的「展翔」，很大一部分是借鑑海清，從該劇的幕後花絮也能看到海清時常自己加戲，讓劇組笑聲不斷。