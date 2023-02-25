我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

離婚3年 周迅驚爆西藏祕婚23年老友陳坤

記者陳建嘉╱綜合報導
周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)
周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

47歲金馬影后周迅自從2020年和美籍華裔演員高聖遠離婚後，三年來感情世界依然引外界關注，近期香港娛樂記者「朱皮」主動爆出周迅已與多年好友陳坤在西藏結婚，引發熱議。

「朱皮」爆料指出，周迅和陳坤最近常去西藏年龍寺參拜，多年好友修成正果決定結婚，並由寺內大師將主持婚禮，陸網更瘋傳起一張截圖寫著：「這兩位已經登記結婚了。除了祝福，還是祝福了！兩人配一臉啊！只是可惜了兩個人這麼好的基因，不知道這個年紀還能不能生一個小孩出來。要狠狠的幸福哦！」

不過網友紛紛認為真實性不高，「這個朱皮以前爆了很多藝人的料，沒一個靠譜的」、「不會這麼魔幻吧？真的話太誇張了」、「十多年前他倆就傳過結婚，現在怎麼又傳，他倆關係好，但不是情侶啊」。

但也有網友見到消息仍很高興，「這麼多年的感情總算鋪墊完成」、「兩人還是挺般配的，希望是真的」、「他們倆有很多CP粉的」。

周迅、陳坤相識23年，曾合作「像霧像雨又像風」、「龍門飛甲」、「畫皮」等影視作品，交情甚篤，周迅每年生日時，陳坤都會在12點發出祝福，彼此關係極佳。

據悉，除了合作演戲，周迅、陳坤還於2017年合夥成立公司，事業上他們互幫互助，生活上也是亦師亦友的關係；有說兩人住在上下樓，陳坤有什麼問題都會前去找周迅。

周迅、陳坤(圖)驚爆祕婚。(取材自微博)
周迅、陳坤(圖)驚爆祕婚。(取材自微博)

周迅 香港 華裔

上一則

史上第2人 蕾哈娜將挺孕肚登奧斯卡高歌

延伸閱讀

批郝蕾演技差？ 李立群惹眾怒

批郝蕾演技差？ 李立群惹眾怒
網傳離婚、財產被奪 大S出示具俊曄「無犯罪」證明

網傳離婚、財產被奪 大S出示具俊曄「無犯罪」證明
喊捍衛家庭制度 銓敘部前部長朱武獻二離獲准

喊捍衛家庭制度 銓敘部前部長朱武獻二離獲准
中回擊：美氣球去年多次非法飛越新疆西藏

中回擊：美氣球去年多次非法飛越新疆西藏

熱門新聞

中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
資深媒體人麥若愚親揭劉文正（圖）痛苦引退內幕。 （聯合報系資料照片）

謠言滿天飛 資深媒體人揭劉文正「痛苦引退」內幕

2023-02-17 18:41
人氣很高的男藝人王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議。（取材自微博）

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

2023-02-20 07:43
錢韋杉近來因在美國駕車牌照過期遭當地警方攔檢，並上法院繳罰款。(取材自臉書)

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

2023-02-24 00:38
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08
楊皓如自爆餐廳訂位糗事。(取自楊皓如臉書)

女星訂餐廳「我是藝人楊小姐」卻因跟這字同音悲劇了

2023-02-19 16:02

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔