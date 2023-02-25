離婚3年 周迅驚爆西藏祕婚23年老友陳坤

周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

47歲金馬影后周迅 自從2020年和美籍華裔 演員高聖遠離婚後，三年來感情世界依然引外界關注，近期香港 娛樂記者「朱皮」主動爆出周迅已與多年好友陳坤在西藏結婚，引發熱議。

「朱皮」爆料指出，周迅和陳坤最近常去西藏年龍寺參拜，多年好友修成正果決定結婚，並由寺內大師將主持婚禮，陸網更瘋傳起一張截圖寫著：「這兩位已經登記結婚了。除了祝福，還是祝福了！兩人配一臉啊！只是可惜了兩個人這麼好的基因，不知道這個年紀還能不能生一個小孩出來。要狠狠的幸福哦！」

不過網友紛紛認為真實性不高，「這個朱皮以前爆了很多藝人的料，沒一個靠譜的」、「不會這麼魔幻吧？真的話太誇張了」、「十多年前他倆就傳過結婚，現在怎麼又傳，他倆關係好，但不是情侶啊」。

但也有網友見到消息仍很高興，「這麼多年的感情總算鋪墊完成」、「兩人還是挺般配的，希望是真的」、「他們倆有很多CP粉的」。

周迅、陳坤相識23年，曾合作「像霧像雨又像風」、「龍門飛甲」、「畫皮」等影視作品，交情甚篤，周迅每年生日時，陳坤都會在12點發出祝福，彼此關係極佳。