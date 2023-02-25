任嘉倫遭私生飯闖入住處 怒發聲明、公開照片譴責

任嘉倫演出多部受歡迎戲劇，受到戲迷喜愛。（取材自微博）

中國戲劇當紅小生任嘉倫演出「錦衣之下」、「周生如故」、「請君」等戲深受戲迷喜愛，工作室微博 24日晚間卻發出聲明，譴責「私生飯」打擾藝人生活，喊話：「呼籲大家理智追星，在恰當的時間地點與藝人見面。」

聲明中指出：「近日，我們發現多名不明身份者多次、反覆進入任嘉倫先生居住地，在相關樓層、單元逗留、拍照、查探。此行為嚴重侵犯任嘉倫先生的個人隱私 ，並對其正常生活與工作造成極大困擾。對此行為，工作室表示強烈憤慨和譴責，併發出如下聲明。」

聲明主要包括3點，「一、該類行為涉嫌嚴重侵犯藝人的個人隱私權，工作室已經取得並保留相關證據，正告涉事者不要再做出同樣行徑，否則絕不姑息。」、「二、請勿通過非正當途徑獲取或在未經允許的情況下洩露藝人的隱私信息，杜絕不良風氣。」、「三、堅決抵制任何形式的追私、代拍、闖入私人領域或私自進入藝人生活、工作場所等私生行為。希望大家尊重隱私，尊重藝人的正常工作和個人生活。」