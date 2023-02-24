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李心潔回憶初當媽坦言「心中有怨」全因那時太紅

記者陳建嘉／台北即時報導
李心潔推出一系列紀錄片「孩子，你好嗎？」，並難得暢談家庭生活。(圖:甲上提供)
李心潔推出一系列紀錄片「孩子，你好嗎？」，並難得暢談家庭生活。(圖:甲上提供)

金馬影后李心潔近年勤做公益，與好友楊采妮、梁詠琪和許茹芸創立「小黃花基金」，並推出一系列紀錄片「孩子，你好嗎？」，她透露那時事業當紅，卻因為嫁給導演彭順，突然有了一個繼女，後來又生下一對雙胞胎，她為了想當完美媽媽，積極陪伴小孩，放下許多工作，坦言「心裡曾有過許多怒氣」，是女兒助她度過難關。

李心潔自認對很多事情很執著，愛人也很用力，但這幾年教養孩子，讓她自己的心境改變不少，「我以前會把現階段所有的事情都看得很重，要求很高，但現在已學會活在當下」。是否曾罵過小孩？李心潔笑說自己以前很兇，是後來女兒對她說「媽媽妳一點也不快樂」，她才決定尋找讓心靈平靜的方法，後來定時會禪修、冥想，如今變得越來越成熟，並甜蜜表示導演老公彭順很支持她，「他很好動，坐不了這麼久，但會在我禪修時幫忙照顧小孩，當義工」。

提到育兒，李心潔笑說對於一對雙胞胎兒子相當調皮，曾經一上樓就看到2個小孩將奶粉灑在地上，其中一個用冷水泡奶粉，另一個則在舔地上的奶粉，讓她氣得想趕快轉身離開，但隨即轉念向小孩規勸「這樣是不對的」，並要他們自己整理乾淨。2人也曾經把廚房的水潑在地上，玩起滑水，把家裡弄得一團亂，讓李心潔當下看到相當無奈，不過全家人最後仍一起收拾殘局，她笑說：「這樣好像也不錯，全家一起來打掃」。

至於有什麼教育建議，李心潔則希望家長們不要拿手機給自己小孩玩，「我們家吃飯都盡量不要拿手機，就是專心吃飯」，並說很多成年人會有過度的恐懼和焦慮，怕小孩跌倒或受傷，「很多人看到小孩被蚊子叮到都很心疼，但現在我就覺得沒關係，好好照顧自己更重要」。

李心潔自曝剛結婚時，因為要放下當紅的忙碌工作，生活步調也隨之改變，內心曾經有怨。...
李心潔自曝剛結婚時，因為要放下當紅的忙碌工作，生活步調也隨之改變，內心曾經有怨。(圖:甲上提供)
李心潔透過「禪修」打坐修身養性，讓婚姻生活更和諧。(圖:甲上提供)
李心潔透過「禪修」打坐修身養性，讓婚姻生活更和諧。(圖:甲上提供)

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