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陳曉零生活技能？ 陳妍希被打臉

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希去年才誇陳曉會幫做家事，現又說他「生活技能為零」，挨批前後矛盾。（取材自微博）
陳妍希去年才誇陳曉會幫做家事，現又說他「生活技能為零」，挨批前後矛盾。（取材自微博）

台灣女星陳妍希最近在大陸綜藝節目「半熟戀人2」中，談小她4歲的老公陳曉，結果除了「陳妍希每天都對陳曉說我愛你」上了熱搜，自我打臉也成為話題；由於陳妍希去年才誇陳曉會幫做家事，現在卻說他「生活技能為零」，挨批口中的老公前後不一，根本人格分裂。

綜合媒體報導，節目中主持人杜海濤問陳妍希：「你是鼓勵型的還是被鼓勵的？」她二話不說表示：「我跟我老公都是鼓勵型的，我老公他就是可能他演戲甚麼，他就會有很多自己的想法，他可以自己做得很好。但他生活上他就是一個，所有技能為零的一個人，就像比如我們家裡有一個全自動的咖啡機，但是他每次要喝咖啡的時候，他就會說『老婆你可以幫我弄一杯咖啡嗎？』然後有時候，我就跟他講說『老公，就是這個東西叫電源，你按下去，再按旁邊這個鍵，咖啡就出來了，是不是好神奇。』但我就是盡量會就鼓勵他。」

沒想到有網友質疑陳妍希所說的說話，認為她說話前後矛盾，人前人後兩張臉。有網友挖出他們二人舊時訪問，當時她親口稱讚他為人溫柔，又喜愛做家務，還會幫她按摩等，為甚麼會是生活技能為零的人呢？更嘲諷陳妍希：「生活技能為零他给你煲湯按摩煮飯？」「生活技能為零他一年365天有一半時間在劇組獨立生活？你不在身邊的時候他怎麼活的？」等，認為她自相矛盾。

此外，陳妍希也在節目中提到雖然跟陳曉的口味習慣不同，自己清淡，對方重鹹，但出門吃飯老公都會先幫老婆試菜，並且貼心叮嚀「這個可能太鹹了，妳不能吃」、「這個妳可以」等，強調彼此還是可以想辦法去協調「一個大家都舒適的方式」。

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