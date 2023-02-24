職場菜鳥王鶴棣 自帶「壕」氣鬧笑話

王鶴棣首度以原音演出時裝劇。（圖：愛奇藝國際站提供）

繼「蒼蘭訣」、「浮圖緣」後，王鶴棣又一新作職場喜劇「今日宜加油」已於日前開播，劇中圍繞著辦公室職場會發生的許多現象跟形形色色的同事展開，該劇也是王鶴棣與陳鈺琪在「浮圖緣」後再次合作，演一位家裡超富的實習生「白馬帥」，跟在前輩鄭愷身邊學習職場技能，卻因為家境太好導致無法理解正常人的生活方式鬧出不少趣事。

王鶴棣在劇中「壕」氣而不自知的行為不只如此，除了跟著鄭愷一起出差時，因為經濟艙沒位置，一通電話打給家裡，立刻升上商務艙外，在上班路上被鄭愷跟上司發現他一個小實習生竟有司機專門開豪車接送，立刻被鄭愷提點「不能開比領導好的車上班」，隔天他雖然開了小車來，但司機還是下車幫他開車門，讓鄭愷狂搖頭。

「今日宜加油」一集約20分鐘，以主題單元形式描述現代辦公室百態，特別在中午12點更新，讓更多職場上班族可以在中午午休、吃飯時觀看，劇中用輕鬆又可愛的方式來呈現現代社畜的生活狀態，引發職場打工人共鳴。王鶴棣在直播時表示在拍戲時很快樂，沒有感覺在拍戲「我只是一個朝九晚五的上班族」、「大家的狀態都很生活、真實」被問到如果進入職場，老闆會不喜歡自己什麼的時候，王鶴棣先搞笑說「長得太帥了」，後來才表示老闆應該會不喜歡自己的「心直口快」容易得罪人。

說到自己在職場會被喜歡的理由時，他也自評自己「吃苦耐勞」、「踏實能幹」、「聰明伶俐」，本劇也是王鶴棣第一部開始嘗試用原聲出演的戲劇作品，被問會不會緊張，他心態放鬆「自己完成配音的時候，整體大概的感覺都了解了」、「對這部劇的播出沒有緊張感，不覺得是像交答卷的感覺」。