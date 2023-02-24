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李玟爆住院開刀 「這輩子最大恐懼」

記者梅衍儂／綜合報導
看似光鮮亮麗的李玟左腿天生有缺陷，近期入院開刀。（取材自微博）
看似光鮮亮麗的李玟左腿天生有缺陷，近期入院開刀。（取材自微博）

Coco李玟近來傳出和富商老公離婚，她連日沉默，23日在微博突然表示「今天，我要面對我生命中最大的挑戰，也是我這一輩子最大的恐懼。」原來是她身體出了狀況，要住院治療好一陣子。

李玟表示左腿天生有缺陷，從嬰幼兒時期學走路開始，媽媽就發現她不對勁，她2歲被送進醫院做手術，「可惜手術不成功，其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的。」

她當年出院後完全不會走路，必須重新學起，「這個過程帶給我很大的痛苦和陰影。其實這麼多年，我是靠我的右腿去支撐全身。這麼多年在舞台上又唱又跳都是靠右腿去支撐。每一次排舞或演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面。這麼多年我只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得。」

去年10月初她練舞太拚觸及舊患，髖關節移位，「在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住了。可是也有神奇的時候，雖然我走不了路，但跳舞時我就不疼了，可能是因為跳舞讓我最快樂吧。」她表示忍受痛楚很多年，決定要當個女戰士好好面對，她po出在醫院的照片，表示將要動手術。

李玟的二姊透露，李玟人在香港，24日開刀，要動的是骨盆和大腿的手術，現在科技已經比從前進步很多，醫生說這次「應該會很好」，住院大約一周，不過復健期長，至少需要半年。李玟也喊話歌迷：「我要重新練習走路，希望大家陪伴我渡過這個艱難的路程。現在的我更加需要你們。你們永遠都在我心裡面，永遠愛你們。」

看似光鮮亮麗的李玟左腿天生有缺陷，近期入院開刀。（取材自微博）
看似光鮮亮麗的李玟左腿天生有缺陷，近期入院開刀。（取材自微博）

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