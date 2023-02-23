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周潤發捐7億財產 再被曝私下救助流浪狗暖舉

娛樂新聞組／綜合報導
網友曝光周潤發昔日善心暖舉。（取材自小紅書）
網友曝光周潤發昔日善心暖舉。（取材自小紅書）

香港天王周潤發雖然貴為影帝，但親民形象一直深植人心，過去曾有不少民眾在街頭遇過他，甚至到海外宣傳電影時，也照樣外出慢跑，一點巨星的架子都沒有。近日有網友曝光發哥與狗狗的合照，意外曝光發哥的暖心事蹟。

噓！星聞報導，近日有網友曝光周潤發用推車推著狗狗上渡輪，照片一出意外引發熱議。據悉，該照片是過去周潤發2017年響應動物保護組織活動的舊照，當時他在香港碼頭幫忙護送許多流浪狗們渡輪，暖心善舉贏得社會好評。如今舊照再被挖出，網友們紛紛大讚：「好人一生平安」、「全世界最好的發哥」、「沒有明星架子，很和善」、「善良的人都發著光」、「人帥心善良」。

周潤發相當熱中公益，2000年淨空法師曾受邀到香港，當時周潤發也前往拜會過，之後2018年周潤發宣布要捐出56億港幣（約7.1億美元）全部財產，據悉就是受到淨空法師影響，不過也有一說是周潤發的財產總額是20億港幣。而南韓節目「事實調查隊」曾訪問過周潤發，詢問有關捐出全部財產一事，周潤發淡笑表示，財產不能永遠擁有，死後帶不走只能留給別人，所以不如捐給有需要的團體幫助別人。

周潤發 香港 電影

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