「陳情令」男星家暴影片曝光 辱罵、拿掃把揍女友

何龍龍曾演過電影「陳情令」。(取材自微博)

29歲男星何龍龍曾演出「盜墓筆記」系列、電影 「陳情令」等作品，由於臉蛋俊俏又身材高挑，擁有207萬粉絲追蹤。但近日他竟遭爆吃軟飯、劈腿，甚至傳出疑似家暴 女友，影片曝光後，網路掀起一片熱議。

何龍龍相關影片，近日於中國狗仔「懂瓜呱」直播中曝光，畫面中，何龍龍發生爭執，拿起一旁掃把，直接大罵：「妳他X綠個人很光榮啊？」女友回：「我沒綠你，你先查孩子不就完了嗎？」看到女友持續拿手機 錄影，何龍龍失控，拿著掃把一陣狂揍，女方仍持續錄影，不斷啜泣，畫面中出現的手也不斷地發抖。

據了解，女方是何龍龍的工作人員，狗仔指出何龍龍長期靠女友接濟，且還有過劈腿、約砲、騷擾前女友、逼女友吃精神藥物等渣行。另一段影片則顯示，何龍龍拿掃把打人後仍不罷休，嘴裡叨叨不休：「你就是X逼」、「我打死你」，絲毫不避諱自己動粗，女方也回嘴：「就是那麼X才跟你在一起，結果何龍龍再度抓狂，動手推倒女方。

家暴事件零容忍，影片曝光後，令網友群起撻伐，「家暴這種事情只有0次跟無數次」、「看完6分多鐘，真的太氣人了」、「這種人應該直接抓起來」，也有人狂酸何龍龍惡行「小糊咖脾氣還不小呢」。

但也有網友從片中對話看，雙方都需負擔責任，女方似乎也有問題，認為：「未知全貌先別下定論」，一時間引來不少網友議論紛紛。對此，何龍龍尚未有回應。