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與星雲有動人情誼 吳宇森：我是半個佛光人

記者陳建嘉／綜合報導
星雲大師(中)曾聘請國際大導演吳宇森(左二)為西來寺顧問時留影。(圖：倪有純提供)
星雲大師(中)曾聘請國際大導演吳宇森(左二)為西來寺顧問時留影。(圖：倪有純提供)

佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，他對社會的貢獻受到全球信徒的肯定，包括國際大導演吳宇森的夫人牛春龍，也是星雲大師的創校的第二期的在家學生，受到「佛光人」牛春龍影響，吳導也成了半個佛光人。聽聞恩師遠行，讓吳宇森夫婦萬分不捨，但平靜表示，「在哀傷中，接受了事實。」

牛春龍18歲高中剛畢業就去南部佛光山就讀，因此和星雲大師有一段難忘的師生緣。當時大師看到資質聰穎家貧、優質的牛春龍，要送她去日本深造，可是牛春龍的俗世緣未了，在媽媽的安排下去香港陪待產的姊姊，遇到新手導演吳宇森結了今世夫妻情緣。

星雲大師在洛杉磯西來寺草創不久，曾送一幅匾額給導演吳宇森，請吳宇森出任西來寺的顧問，後來佛光山在台北道場，進行兩場「心」世紀對談活動，主題是宗教與藝術真情對話，吳宇森便以顧問身分談電影，他透露自己是基督徒，結婚後因為「佛光人」太太很虔誠，家裡設佛堂，太太對他影響很深，所以他有一半是基督徒、一半是佛教徒。

吳宇森說佛教影響了他拍電影的方式，過去他較注重英雄的悲情，後來覺得應多關心社會大眾，多拍些溫馨題材，這些都是佛教給的影響。他也坦承，自己很聽太太的話，因為他了解太太全職照顧家裡大小事的辛苦，才讓他能專心拍片，有時因為拍片太投入，把情緒帶回家中，讓他對太太感到有些內疚。因此，一回家就進廚房，希望煮道好菜給家人吃，一方面也以做菜來紓解壓力，大師除了盛讚吳宇森是「模範先生」，也邀他拍佛教電影。

牛春龍18歲在佛光山讀書(右)，和師父同學合照。(圖：倪有純提供)
牛春龍18歲在佛光山讀書(右)，和師父同學合照。(圖：倪有純提供)

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