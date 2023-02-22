與星雲有動人情誼 吳宇森：我是半個佛光人

星雲大師(中)曾聘請國際大導演吳宇森(左二)為西來寺顧問時留影。(圖：倪有純提供)

佛光山開山宗長星雲大師 5日圓寂，他對社會的貢獻受到全球信徒的肯定，包括國際大導演 吳宇森的夫人牛春龍，也是星雲大師的創校的第二期的在家學生，受到「佛光人」牛春龍影響，吳導也成了半個佛光人。聽聞恩師遠行，讓吳宇森夫婦萬分不捨，但平靜表示，「在哀傷中，接受了事實。」

牛春龍18歲高中剛畢業就去南部佛光山就讀，因此和星雲大師有一段難忘的師生緣。當時大師看到資質聰穎家貧、優質的牛春龍，要送她去日本深造，可是牛春龍的俗世緣未了，在媽媽的安排下去香港陪待產的姊姊，遇到新手導演吳宇森結了今世夫妻情緣。

星雲大師在洛杉磯西來寺草創不久，曾送一幅匾額給導演吳宇森，請吳宇森出任西來寺的顧問，後來佛光山在台北道場，進行兩場「心」世紀對談活動，主題是宗教與藝術真情對話，吳宇森便以顧問身分談電影 ，他透露自己是基督徒，結婚後因為「佛光人」太太很虔誠，家裡設佛堂，太太對他影響很深，所以他有一半是基督徒、一半是佛教徒。