吳宇森、星雲大師曾有動人情誼 感傷喊「我是半個佛光人」

星雲大師（中）曾聘請國際大導演吳宇森（左二）為西來寺顧問時留影。（倪有純提供）

佛光山開山宗長星雲大師 5日圓寂，他對社會的貢獻受到全球信徒的肯定，包括國際大導演 吳宇森的夫人牛春龍，也是星雲大師的創校的第二期的在家學生，受到「佛光人」牛春龍影響吳導也成了半個佛光人。聽聞恩師遠行，讓吳宇森夫婦萬分不捨，但平靜表示，「在哀傷中，接受了事實。」

牛春龍18歲高中剛畢業就去南部佛光山就讀，因此和星雲大師有一段難忘的師生緣。當時大師看到資質聰穎家貧、優質的牛春龍，要送她去日本深造，可是牛春龍的俗世緣未了，在媽媽的安排下去香港陪待產的姊姊，遇到新手導演吳宇森結了今世夫妻情緣。

星雲大師在洛杉磯西來寺草創不久，曾送一幅匾額給導演吳宇森，請吳宇森出任西來寺的顧問，後來佛光山在台北道場，進行兩場「心」世紀對談活動，主題是宗教與藝術真情對話，吳宇森便以顧問身分談電影 ，他透露自己是基督徒，結婚後因為「佛光人」太太很虔誠，家裡設佛堂，太太對他影響很深，所以他有一半是基督徒、一半是佛教徒。

吳宇森說佛教影響了他拍電影的方式，過去他較注重英雄的悲情，後來覺得應多關心社會大眾，多拍些溫馨題材，這些都是佛教給的影響。他也坦承，自己很聽太太的話，因為他了解太太全職照顧家裡大小事的辛苦，才讓他能專心拍片，有時因為拍片太投入，把情緒帶回家中，讓他對太太感到有些內疚。因此，一回家就進廚房，希望煮道好菜給家人吃，一方面也以做菜來紓解壓力，大師除了盛讚吳宇森是「模範先生」，也邀他拍佛教電影。

牛春龍得知大師後期生活相當不捨，但她說大師一生對社會貢獻巨大，「在臨別最後一刻，一定是安然的離開。」在吳宇森夫婦眼中，大師的聰慧與慈悲堪稱是普世第一人，他的細心觸覺也是法佈施的佼佼者。

回憶師生緣，牛春龍說她的佛法之路，僅足夠今生用，「自渡、自修，夠用了。」當時學校初創，在佛光山是和出家師父一起上課，佛光山整個學校，只有70幾位師生，牛春龍在班上最好的兩位同學，是道因師與依方師，她們三觀正能量充足，她也從2位師父身上學到佛法智慧，以及之後佛教對她的影響。