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46歲海清自曝得怪病無藥醫 多次想退出演藝圈

娛樂新聞組／綜合報導
海清自爆患上一種沒藥可醫的怪病。（取材自微博）
海清自爆患上一種沒藥可醫的怪病。（取材自微博）

憑藉「蝸居」、「媳婦的美好時代」等塑造好媳婦形象的46歲的女星海清，近期受訪的片段流出。視頻中，海清自曝她患上了一種怪病，十分疼痛，因為無藥可治，她多次萌生退出演藝圈的念頭。

綜合媒體報導，海清在「人物」採訪中談到，從2021年夏天開始，她的背部開始出現不明原因的韌帶撕裂，然後發展到囊腫和肌肉沾黏。到了2022年春夏，情況最嚴重時，她身上必須一直掛著理療儀，晚上幾乎無法入睡。

海清說，她那時哪怕是站著都疼，只有躺著才能得到緩解，站著不到半小時，肌肉就會沾黏到不能動，以至於胳膊連抬都抬不起來，只能晃。而且這種疼痛是藥物都無法解決，只能打衝擊波。

海清表示在2022年的時候自己曾三次想過放棄，打算退出演藝圈，因為身體上的疼痛已經讓她根本沒有辦法去拍攝電影

直到她看見一段話，「我能動一天，我明白一天，我就選擇在崗位上一天。我自己無法左右自己的時候，那我就沒辦法了，只有說聲對不起了這片大山」。

所以，海清決定跟自己說對不起，要繼續拍攝自己最喜歡的演藝作品，咬著牙硬上，因為沒辦法好好照顧自己，所以選擇將自己忘記，慶幸的是身體突然好轉了一些：「我也覺得很奇怪。這兩年我有個明顯的感覺，我飾演的這些角色在滋養我。一個很大的改變是，我的得失心確實沒有那麼重了。可能到了這個人生階段，也更珍惜自己和表演的緣分。」

不過，海清也表示，非常感謝自己16歲的兒子「蛋妞」。因為生病期間，身高180多公分的兒子一直陪伴她，有時海清走不動和疼痛難忍，兒子直接將她抱回家中。

海清畢業於北京電影學院，憑藉「蝸居」和「媳婦的美好時代」等影視作品塑造好媳婦形象，有「國民媳婦」稱號。

肌肉 電影 北京

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