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盜圖韓星P成妓女 「光淵」劇組道歉

娛樂新聞組／綜合報導
南韓女團BLACKPINK成員Rosé(朴彩英)的照片，被電視劇「光淵」移花接木，變成性工作者。（取材自微博）
南韓女團BLACKPINK成員Rosé(朴彩英)的照片，被電視劇「光淵」移花接木，變成性工作者。（取材自微博）

懸疑電視劇「光淵」在最新一集中，被網友發現竟把南韓女團BLACKPINK的照片移花接木，成員Rosé(朴彩英)被P成性工作者，引爆不滿聲浪。「光淵」美術團隊日昨對此道歉，表示事發後第一時間對相關素材刪除，感謝粉絲監督指正，在之後工作中會更加嚴謹。目前，公司也在積極聯繫朴彩英經紀公司，向本人致以誠摯的歉意。

南韓女團BLACKPINK成員Rosé(朴彩英)的照片，被電視劇「光淵」移花接木...
南韓女團BLACKPINK成員Rosé(朴彩英)的照片，被電視劇「光淵」移花接木，變成性工作者。（取材自微博）

ETtoday報導，「光淵」改編自知名耽美作家Priest的小說「默讀」，又找來付辛博、張新成主演，成為近期討論度最高的作品之一。

最新一集中，付辛博為了查案，隱瞞自己的警察身分，偽裝成客人到酒店詢問性接待服務，櫃台人員因此拿出小姐名單，讓他先看照片挑選，被他嫌棄「這照片P得連媽都認不出來了」。然而，觀眾發現其中一位「小姐」非常眼熟，原來竟是使用了Rosé的照片，只是在五官上稍微修圖調整。

爭議爆發後，「光淵」劇組迅速將這段畫面刪除。然而網友仍不滿狂罵「道個歉可以嗎，真的挺不尊重人的」、「刪掉了就當沒事發生了？不道歉不解釋嗎」、「就不能直接找幾個群演拍照嗎？非要用別人的照片P」，也有人質疑除了Rosé之外，其他幾位女生的照片是否也是劇組擅自挪用，掀起不小的風波。

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