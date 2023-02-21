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「迴廊亭」女性視角 體驗人性修羅場

娛樂新聞組／綜合報導
電影「迴廊亭」由任素汐（圖）、劉敏濤擔綱雙女主。（取材自微博）
電影「迴廊亭」由任素汐（圖）、劉敏濤擔綱雙女主。（取材自微博）

電影「迴廊亭」日前發布定檔預告及定檔海報。該片由任素汐、劉敏濤擔綱影片雙女主，兩人將開啟一場豪門之下愛恨交織的「復仇遊戲」。豪門陰謀、遺產紛爭、火災真相，迴廊亭裡的一切秘密即將被揭開。

電影「迴廊亭」由任素汐、劉敏濤（圖）擔綱雙女主。（取材自微博）
電影「迴廊亭」由任素汐、劉敏濤（圖）擔綱雙女主。（取材自微博）

北京青年報報導，「迴廊亭」改編自日本知名推理小說家東野圭吾的作品「迴廊亭殺人事件」。它是東野圭吾所著一百多部書裡，唯一以女性為主視角敘述的故事，被稱為「一個女性的複仇輓歌」。據悉，影片在保留其懸疑風格和女性視角的基礎上，深挖故事內核，聚焦當下女性的社會困境。故事以一場數十億的遺產分配拉開序幕，高氏董事長離世，高家眾人覬覦他留下的豐厚家產，齊聚迴廊亭。然而等待他們的不是財產，而是一場審判，迴廊亭中埋藏的慾望紛爭亦緩緩拉開帷幕。

導演來牧寬在講述自己對於電影的理解時說，迴廊亭是一個「修羅場」，裡面充滿了各種慾望，「激烈的衝突和人性的交鋒在迴廊亭中上演，每一個人都在被慾望和命運推動著，被復仇驅動的周揚、克制恨意隱藏秘密的林珍惠、被貪婪引入深淵的高家人……無一不是這樣。」在這座「人性修羅場」中，有人步步緊逼、有人四處閃躲，這裡究竟隱藏著怎樣的秘密？這場沒有硝煙的廝殺中，誰最終能全身而退？這些都是影片的懸疑和亮點。

該片由任素汐、劉敏濤、李傳纓、蘆芳生、侯雯元、湯敏、王宮良、胡可等主演。片中，任素汐飾演律師周揚，為愛誓要尋得真兇的「復仇者」。她帶著一份遺囑造訪迴廊亭，藉此調查一年前火災凶殺案的真相，找出隱藏在迴廊亭中殺害男友的真兇。任素汐表示，自己所飾演的角色是在「回敬世界的惡意」。而劉敏濤飾演與高家人無血脈聯繫的管家林珍惠，30年來忠心不二的迴廊亭「守護者」。劉敏濤坦言，這個故事就像坐落深山之中的迴廊亭，安靜且具有力量，讓人深思。同時，這部戲中的每個人都是缺愛的人。此外，胡可出演掌控著家族事務的「操控者」季冬梅，一個母親角色。

值得一提的是，此前根據東野圭吾小說改編的劇版「迴廊亭」播出後，因為劇情魔改，外界反響較差，很多觀眾表示大失所望。如今，影版「迴廊亭」上映在即，任素汐、劉敏濤兩大演技派聯手，能否重現東野圭吾原著小說的精采，頗讓人期待。

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