我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

37歲李念曬孕肚照 官宣懷三胎喜訊

娛樂新聞組／綜合報導
李念曬出孕肚照，驚呆一票人。（取材自微博）
李念曬出孕肚照，驚呆一票人。（取材自微博）

憑藉「蝸居」中的海藻一角走紅的李念，近日在社交平台上發文宣布懷三胎的喜訊，並曬出孕肚照。消息一出，網友們紛紛獻上祝福，李念的狀態也成為了大家關注的重點。

蓋飯娛樂報導，李念曬出的照片中，她身穿針織裙外搭針織外套，在緊身裙的包裹下，孕肚十分明顯，幾乎可以用肚大如籮來形容了。

只見李念對著鏡頭嘟嘴賣萌，化著淡妝身材纖細，氣色紅潤看起來狀態很不錯。不過，如今的李念已經37歲，算得上是高齡產婦，但身旁卻沒有人陪同，不免讓人有些擔心她的安全。

網友們看見動態後紛紛留言恭喜，但也有網友感慨李念勇氣可嘉，願意為老公生三個孩子。不過，有人提到李念許久沒有與老公同框，還以為離婚了，沒想到竟然懷了三胎，並調侃她成了豪門的「產子工具」。

眾所周知，李念曾是圈內知名演員，她憑藉「蝸居」中的海藻一角收穫了不少的關注與喜愛，算得上是年少成名。但她在事業巔峰的時候選擇結婚，2010年12月初，李念登上「非常靜距離」，在節目中她自曝自己早已在美國訂婚，並透露自己與老公是真心相愛，希望大家能夠祝福。

據悉，李念的老公名叫林和平，目前在香港經營事業，是多家公司的董事，管理著10億美元資金。只不過，李念很少在社交平台上透露有關老公的事情，想必是為了保護老公的隱私

2012年，李念對外宣布生下女兒，隨後又在2015年時剖腹產下二胎兒子「旺仔」。結婚生子後她幾乎很少出現在熒屏上，將重心轉移到生活上，偶爾復出拍戲，更多的時間都陪伴在老公和孩子的身旁，還融入了香港上流圈，與許多闊太成為了好友。

香港 隱私

上一則

像開同學會 「回到未來」眾星再聚首

下一則

「蟻人與黃蜂女」意外叫座 登北美票房冠軍

延伸閱讀

新聞評論／撒錢不助遊民孤老 蔡政府莫非患了狹視症？

新聞評論／撒錢不助遊民孤老 蔡政府莫非患了狹視症？
74歲宮雪花性感近照 粉色緊身裙大秀資深事業線

74歲宮雪花性感近照 粉色緊身裙大秀資深事業線
戲說從頭／3女星的「第一次」 關懷女性生育困境

戲說從頭／3女星的「第一次」 關懷女性生育困境
那些年蝸居的小屋

那些年蝸居的小屋

熱門新聞

劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

2023-02-15 01:55
劉文正15日被傳病逝，家人表示才和他通過電話。(本報資料照片)

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-15 23:03
夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。(夏玉順提供)

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

2023-02-16 10:15
李玟情人節突然發文表示離開是最好的選擇。(取材自微博)

李玟親斬11年豪門婚姻？情人節突認：離開最好的安排

2023-02-13 21:54
劉文正。 圖／聯合報系資料照

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

2023-02-15 15:53
資深媒體人麥若愚親揭劉文正（圖）痛苦引退內幕。 （聯合報系資料照片）

謠言滿天飛 資深媒體人揭劉文正「痛苦引退」內幕

2023-02-17 18:41

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半