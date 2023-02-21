37歲李念曬孕肚照 官宣懷三胎喜訊

李念曬出孕肚照，驚呆一票人。（取材自微博）

憑藉「蝸居」中的海藻一角走紅的李念，近日在社交平台上發文宣布懷三胎的喜訊，並曬出孕肚照。消息一出，網友們紛紛獻上祝福，李念的狀態也成為了大家關注的重點。

蓋飯娛樂報導，李念曬出的照片中，她身穿針織裙外搭針織外套，在緊身裙的包裹下，孕肚十分明顯，幾乎可以用肚大如籮來形容了。

只見李念對著鏡頭嘟嘴賣萌，化著淡妝身材纖細，氣色紅潤看起來狀態很不錯。不過，如今的李念已經37歲，算得上是高齡產婦，但身旁卻沒有人陪同，不免讓人有些擔心她的安全。

網友們看見動態後紛紛留言恭喜，但也有網友感慨李念勇氣可嘉，願意為老公生三個孩子。不過，有人提到李念許久沒有與老公同框，還以為離婚了，沒想到竟然懷了三胎，並調侃她成了豪門的「產子工具」。

眾所周知，李念曾是圈內知名演員，她憑藉「蝸居」中的海藻一角收穫了不少的關注與喜愛，算得上是年少成名。但她在事業巔峰的時候選擇結婚，2010年12月初，李念登上「非常靜距離」，在節目中她自曝自己早已在美國訂婚，並透露自己與老公是真心相愛，希望大家能夠祝福。

據悉，李念的老公名叫林和平，目前在香港 經營事業，是多家公司的董事，管理著10億美元資金。只不過，李念很少在社交平台上透露有關老公的事情，想必是為了保護老公的隱私 。

2012年，李念對外宣布生下女兒，隨後又在2015年時剖腹產下二胎兒子「旺仔」。結婚生子後她幾乎很少出現在熒屏上，將重心轉移到生活上，偶爾復出拍戲，更多的時間都陪伴在老公和孩子的身旁，還融入了香港上流圈，與許多闊太成為了好友。