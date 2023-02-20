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中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

記者陳建嘉／即時報導
中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）
中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

曾被譽為「國寶級童星」的38歲中國演員陳晨驚傳驟逝，友人在社群平台證實，悲傷地表示：「太突然了，前天才一起吃過飯，實在無法接受。」引發網友議論。

中國演員陳晨曾被譽為「國寶級童星」。（取材自微博）
中國演員陳晨曾被譽為「國寶級童星」。（取材自微博）

陳晨曾在「小龍人」飾演貝貝，圓滾滾的外型深得人心，而他出身演藝世家，父母都是八一電影製片廠的員工，因而很早就出道，當初「小龍人」導演看中他的天分便選中他演出，果然在中國一炮而紅，還被評為國家一級演員，然則20日演員苗苗（黃禾）透露陳晨18日在北京因病離世，但未多說原因，苗苗悲傷表示「實在是無法接受…你才30幾歲呀！上蒼呀！這到底是為什麼呀」。

中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）
中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

同樣主演「小龍人」的好友陳嘉男則說前天兩人才一起吃過飯，「連聲再見就沒說…兄弟你這輩子受苦了，駕鶴西去、一路走好，來世投個好人家」，同時承諾會幫忙照顧他的兩個女兒，網友們則紛紛表示「這個真是80後的童年記憶，這麼年輕」、「我還沒有看完這部連續劇，就沒結局了」、「這部劇簡直是神作」、「打開了我的童年回憶，這首歌我現在還能唱完。有時候，事情的走向真的很令人匪夷所思」、「我的天！這麼年輕」、「天呐！好突然！一路走好」、「《小龍人》真是時代的眼淚啊，一晃都這麼多年了」。

社群 北京 導演

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