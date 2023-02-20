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頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

噓！星聞／即時報導
人氣很高的男藝人王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議。（取材自微博）
人氣很高的男藝人王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議。（取材自微博）

中國頂流男演員王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議！對此，中國官媒央視還發長文，以「絕望的文盲，能演好戲嗎？」為標題暗諷王一博根本就是文盲。

王一博2019年演出電視劇「陳情令」之後大紅，躍升成為當地的一線藝人，但演技始終為人詬病，因戲內對話生硬、表情木訥，更被批評是「面攤演技」。近日他參加中國電影「無名」宣傳時，更因為一句「我不知道該怎麼回答」引發譁然！

王一博近日參加中國電影宣傳時，被問起對角色「葉先生」的感受時，他竟停了幾秒後回說：「這個確實……我不知道該怎麼回答。」隨後被問若可以穿越時空，會跟「葉先生」說甚麼？他先是呆滯了一會兒才回說：「首先我覺得這個問題沒有太大的意義，然後我也不會想說甚麼，我也不會見面。」此外，被問到角色對他有何啟發，他則是呆了幾秒後說：「這個我確實不知道該怎麼回答你，對不起。（你對這角色有甚麼想跟大家分享？）沒有，大家看就好了。」

網友對於王一博的回答紛紛感到傻眼，甚至有酸民批評他「沒有文化」。近日央視網還發長文，以「絕望的文盲，能演好戲嗎？」為標題，內容中還附上王一博當時受訪畫面，疑似暗諷王一博。內容中提及，某賀歲檔電影主角受訪「被問到對作品和角色有甚麼感悟時，一問三不知，被網友戲稱為『絕望的文盲』」，更稱記者發問常規性問題，「這位男主演卻語焉不詳甚至不知所措，令人大跌眼鏡」。文中更以「沒文化，真可怕」來暗諷演員，直指這位文盲演員活在粉絲的幻想中，「對人性和生活沒有絲毫感悟，被粉絲誇讚了幾遍以後自己都信了，甘願當人偶」。

發文一出，引來王一博的粉絲圍剿，目前央視網已將有關隱射王一博的內容刪除。

據悉，王一博過去也曾鬧過類似事件，他國中時被送到韓國受訓，因此學科上較薄弱，後來2019年因「陳情令」爆紅，當時在錄製節目宣傳時，還曾將「到此一遊」寫錯，字跡更被笑說像是小學生的筆跡。

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