進軍元宇宙 周星馳傳在越南找「電影新星」

很多粉絲都在期待周星馳的新作品。（取材自微博）

「喜劇之王」周星馳 去年10月突然開設Instagram並主動發文提到，他要「親自揀（挑）人」，準備進軍元宇宙，他在貼文中寫到：「在漆黑中找尋鮮明出眾的#Web3人才」，工作範疇則是「助我建造創意未來」。如今傳出周星馳為了新電影 在越南 招募演員，讓人聯想到星爺應該將有大動作了。

中央社引述網路媒體越南快訊報導，負責招募工作的越南導演黎平江（Le Binh Giang）表示，周星馳正為了新電影尋找具潛力的演員，並指出周星馳將於Web3上建置平台製作短片、劇情片等。

報導表示，越南的參賽者將透過影片展現表演技巧，將自己唱歌、跳舞、武術、雕塑等影片上傳至社群平台Instagram並標籤createwithStephen就可以參加。

黎平江強調，周星馳的團隊不鼓勵參賽者重新詮釋他電影中的經典片段，而是希望看到參賽者的個人創造力。

黎平江未透露周星馳此次在越南招募演員的電影具體計畫。黎平江表示：「短期內，我將幫助他挑選合適的人。」

周星馳去年10月曾經前往胡志明市與黎平江和其他的電影人在咖啡店見面，藉此了解新興的越南電影浪潮。