搞錯中共建黨時間…趙露思捲文盲風波 疑遭央視半封殺

趙露思（圖、王一博都被捲入「絕望的文盲」事件中。（取材自微博）

繼王一博受訪主演電影 「無名」時，被問好幾個問題都回「不知道」，慘遭央視網以「絕望的文盲，能演好戲嗎？」為題狠批他之後，流量小花趙露思近日也受牽連，被爆搞錯「中國共產黨 建黨時間」，而央視網更是已經搜尋不到趙露思一詞，疑似遭到半封殺。

綜合媒體報導，趙露思去年主演中國共產黨劇「胡同」，受訪答錯該戲背景，被嘲諷連中共 建黨跟中國建國的時間點都搞不清楚，近日該事件再度出現在央視網的「文盲明星」文章，「有女主演花幾個月拍完了一整部年代大戲，竟然還分不清故事的發生背景是在建黨初期還是在解放初期」、「描述自己的角色時，有些主演只會把『傲嬌」、『霸道』、『虐心』幾個詞翻來覆去地重複說。」

文章雖未點名趙露思，但網友分析，指的就是趙露思在拍攝「胡同」時鬧的笑話。

對此，有粉絲試圖為她解釋，說「胡同」沒拍幾個月，只拍了兩周。

有網友發現，央視官方帳號已刪除趙露思在央視播出的劇「胡同」裡所有她的鏡頭。這一變故引起網友質疑「她真要涼涼嗎？」

趙露思演過「鳳求凰」、「傳聞中的陳芊芊」、「且試天下」等大熱劇，去年更以「星漢燦爛」中程少商一角人氣巔峰。不過，人紅是非多，黑料也越爆越多，包括她故意拉踩圈內同行、把助理當丫鬟使喚、學歷造假等。