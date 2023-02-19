「不止不休」直面困境 白客、張頌文探尋真相

「不止不休」中，張頌文(左)和白客(右)飾演不同世代的記者。（取材自微博）

由導演 王晶執導，賈樟柯監製，白客、苗苗、張頌文領銜主演的現實題材電影 「不止不休」發布定檔海報與預告片。電影通過實習記者的成長歷程，展現了在新聞真相面前，媒體人的選擇與堅守。

綜合新華網、新京報報導，「不止不休」講述了一位涉世未深的報社實習記者韓東（白客飾）試圖通過一篇新聞報導，去改變1億人的命運的故事。

海報中，冷暖色調交織，呈現出現實與理想的碰撞，新人記者韓東充滿迷茫、糾結，資深記者黃江（張頌文飾）則態度堅定，新老記者的眼神對峙中透出複雜情緒，似乎訴說著各自的堅持。身後的報紙印刷機深度還原紙媒黃金時代的氛圍感，並見證著他們筆下的新聞故事，履帶之上充滿光明與希望。他們用筆觸記錄著時代洪流中的真實故事，一起探尋新聞背後的真相。

預告片中，敲擊的鍵盤揭開被掩藏的真相，「你不要以為一個人可憐，就沒有錯」，「那有可能是我們錯了」，黃江憤怒扯掉韓東的記者證，雙方各執己見，都堅持著自己認為對的事情。一句「咱們當記者的，改變不了什麼的！」道出了記者們在面對現實時的無奈。

而作為初入職場的新人，韓東選擇用滿腔熱血擊破現實的無奈，「這世上的事兒，有哪件是跟我們一點兒關係都沒有的呢？」從新聞的記錄者到時代的參與者，理想與現實的碰撞中，將角色的不甘與熱血展現得淋漓盡致。

影片中，白客詮釋職場新人的無畏與無助；苗苗飾演韓東的女友小竹，溫柔堅強、善解人意，給予了他在困境中堅持的勇氣；張頌文成熟、沉穩的氣質與資深記者黃江完美契合，並用高超的演技還原記者的艱辛與堅守；宋洋挑戰考研屢屢碰壁的學生張博，他的求學經歷也觸發了韓東對記者職業的思考……。此外，還有王奕權、週野芒、秦海璐等實力演員驚喜助陣，以及音樂人胡天渝跨界參演，全員演技派共同呈現一段暖心又勵志的故事。