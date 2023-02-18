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46歲梁詠琪抗拒侵入式醫美：笑起來「有紋路」很自然

記者杜沛學／台北即時報導
梁詠琪抗拒侵入式醫學美容，認為演員自然做表情是很重要的。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
梁詠琪抗拒侵入式醫學美容，認為演員自然做表情是很重要的。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）

46歲港星梁詠琪茹素、環保，堅持健康生活，對於想要的人生身體力行，接受「Marie Claire 美麗佳人」雜誌訪問時更提到，一直都很抗拒侵入式醫學美容，認為做為一個演員，臉部能夠自然的做表情是很重要的，「比方笑起來總是會有一些紋路嘛！那是很自然的。」

然而也正因為是一個演員，必須盡力將最好的狀態呈現給觀眾。因此梁詠琪強調健康這件事，是為了活得更好，也是因為愛。因為希望能夠更好得陪伴身邊所愛的人，希望能夠和自己所愛的人一起去探索、一起且創造更多未來，「我覺得『一起』是一件很浪漫的事！」一起經歷、一起感受、一起慢慢變老。

梁詠琪因為拍攝改編自日本作家伊藤潤二作品的懸疑恐怖影集「聰明鎮」，而在台灣待了3個多月，這是她在疫情期間第一次離家這麼久。想家是理所當然的，想媽媽、想老公、想女兒、想家裡的狗，梁詠琪笑說：「有了家庭之後，心態真的會不太一樣。」

提到女兒，梁詠琪說：「我覺得身教真的很重要，孩子會在父母的身上，學習並且發展出他自己的人生，你希望孩子變成一個什麼樣的人，你必須以身作則示範給他看。」全家都跟著她吃素，享受健康生活，固定運動，把自己的狀態保持得很好，她也會告訴女兒：「不工作不代表我們就這樣停下來，或者就沒有用處了，我們還是在不停在學習，還是對生活充滿好奇、充滿熱情。」

梁詠琪認為對孩子「身教」很重要。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
梁詠琪認為對孩子「身教」很重要。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
梁詠琪堅持茹素、環保的健康生活。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
梁詠琪堅持茹素、環保的健康生活。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
梁詠琪強調健康這件事，是為了活得更好，也是因為愛。（圖：Marie Claire...
梁詠琪強調健康這件事，是為了活得更好，也是因為愛。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）

醫學 疫情 日本

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