戲說從頭／「情滿九道彎」小人物 再現老北京味

由熱依扎(右)、韓東君主演的「情滿九道彎」，充滿老北京味。(取材自微博)

作為電視劇「情滿四合院」姊妹篇的「情滿九道彎」，全劇呈現原汁原味的北京 胡同故事，由熱依扎、韓東君、薩日娜等出演。

新快報報導，「情滿九道彎」講述在老北京胡同九道彎長大的楊樹茂、葉菲、史小娜、趙亞靜等人，伴隨著改革開放40年，經歷人生坎坷、愛情兜轉、事業起伏，一路奮鬥與成長，在「九道彎」胡同裡成長的年輕人，也經歷了人生複雜的「九道彎」。

報導指出，該劇導演 是劉家成、編劇是王之理，延續一貫的「京味人文」情懷，講述老北京胡同裡的普通人、普通事，以及這座城市的變化。劇裡的三輪車、爆米花、窗式空調、蜂窩煤、焦饅頭…每一場景、細節都力求還原上世紀80年代的老北京味道。

女主角葉菲由熱依扎出演，之前她在扶貧劇「山海情」中演活了農村姑娘「水花」，並憑獲得「飛天獎」優秀女演員，這次再出演北京大妞葉菲。她表示，作為土生土長的北京人，一直很想在影視作品中演一回北京人，這次終於如願：「演得非常爽，但是有時嘴容易瓢，因為台詞説得太順口了。」

韓東君飾演男主角楊樹茂，在劇中被父親稱為「傻茂」，他生活在典型的老北京家庭，跟熱依扎從小一起在胡同長大，一開始是青梅竹馬的關係，後來變成了「姐弟戀」，坎坎坷坷20多年，命運轉了九道彎後，才過上幸福生活。在韓東君看來，相比搭檔熱依扎，作為一個東北人出演北京人，壓力還是很大。

此外，曾塑造許多慈母形象的薩日娜，這回飾演的楊母有點「刁」，因為反對兒子楊樹茂和葉菲的戀情，她運用「極高明的手腕」屢加阻撓，使得這對情人感情枝節橫生。