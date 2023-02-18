把張頌文丟沙漠撿垃圾？張紀中闢謠

張頌文暴紅後，許多舊聞都被網友掀出。(取材自微博)

在電視劇「狂飆」演出「高啟強」暴紅的男演員張頌文，因劇吸粉無數，一舉一動受到關注，連昔日舊聞都被挖出。網傳張頌文早年在張紀中導演 的「兵聖」專注撿飯盒時，演員車丟下他開走了，張紀中因此遭到大批網友撻伐，引得導演親自出面說明。

綜合媒體報導，張紀中貼出2018年事件截圖，稱拍戲現場的接人事務不由自己負責，「對於演員是否未趕上車？從未聽說有相關反映。請廣大網友理性看待，不要出口傷人；對於惡意造謠之人，將追究法律責任」。

報導說，「兵聖」拍戲空檔，張頌文就變身成一名清潔員，不僅把自己的垃圾收拾好，還會主動去收拾地上的垃圾，甚至被沙漠埋起來的垃圾也會挖出來一併處理掉，網友因此笑稱張頌文是「兵聖」的環保大使。

此外，「慶餘年」終於要開拍第二季，官方微博 證實3月開拍，傳張頌文將接演陳道明的角色「慶帝」，讓很多觀眾興奮不已。

關於「慶餘年」的演員陣容，男主角張若昀、飾演「陳萍萍」的吳剛、「范若若」宋軼確定回歸，「慶帝」陳道明、「言冰雲」肖戰則不會續演。

戲迷驚喜的是，張頌文將會接演「慶餘年」第二季，出演陳道明的「慶帝」，很多網友紛紛叫好，「期待『高啟強』的改頭換面」。