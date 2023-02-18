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加盟「浪姐4」？ 艾薇兒鬆口「不是真的」

娛樂新聞組╱綜合報導
艾薇兒自2月起就被陸網瘋傳要參加「浪姐4」。(取材自Instagram)
艾薇兒自2月起就被陸網瘋傳要參加「浪姐4」。(取材自Instagram)

芒果TV「乘風破浪的姐姐」掀起收視熱潮，第4季傳出下個月開錄，名單傳得滿天飛，其中包括加拿大搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne），中國網友多認為不可能，話題延燒多日，艾薇兒本人終於鬆口給答案。

綜合媒體報導，艾薇兒接受「PopCrush Nights」廣播節目訪問，談到今年的計畫，包括將推出新專輯、展開歐洲巡演，主持人問她這些計畫中包括參加中國真人秀嗎？她表示：「Uhhh…It's not true, that's what I can tell you about that! Yeah, I haven't heard any of that, not true… That's funny…（嗯…那不是真的，這就是我能說的，我完全沒有聽說過，不是真的…真有趣…）。」該訪問中她連說兩次「Not true（不是真的）」。

只是當這新聞傳回陸網後，不少博主將原文刪減成「Not sure if i can tell you about that.(我不確定這能不能告訴你們)」，並稱艾薇兒沒有正面否認。

據報導，2月起陸網就瘋傳艾薇兒要參加「浪姐4」，「浪姐」每季會請一位「國際姐姐」來助陣，除了艾薇兒，主辦單位還在洽談凱蒂佩芮、夏奇拉、拉娜德芮、愛黛兒、亞莉安娜，網友直呼「這些名字來了任何一個，都能嚇死我」；據悉「浪姐4」拉到廠商贊助金額高達11.5億人民幣（約1.7億美元），因此也有人認為有這麼雄厚的資本，找國際天后絕對請得起。

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