加盟「浪姐4」？ 艾薇兒鬆口「不是真的」

艾薇兒自2月起就被陸網瘋傳要參加「浪姐4」。(取材自Instagram)

芒果TV「乘風破浪的姐姐」掀起收視熱潮,第4季傳出下個月開錄,名單傳得滿天飛,其中包括加拿大 搖滾天后艾薇兒(Avril Lavigne),中國網友多認為不可能,話題延燒多日,艾薇兒本人終於鬆口給答案。

綜合媒體報導,艾薇兒接受「PopCrush Nights」廣播節目訪問,談到今年的計畫,包括將推出新專輯、展開歐洲巡演,主持人問她這些計畫中包括參加中國真人秀嗎?她表示:「Uhhh…It's not true, that's what I can tell you about that! Yeah, I haven't heard any of that, not true… That's funny…(嗯…那不是真的,這就是我能說的,我完全沒有聽說過,不是真的…真有趣…)。」該訪問中她連說兩次「Not true(不是真的)」。

只是當這新聞傳回陸網後,不少博主將原文刪減成「Not sure if i can tell you about that.(我不確定這能不能告訴你們)」,並稱艾薇兒沒有正面否認。

據報導,2月起陸網就瘋傳艾薇兒要參加「浪姐4」,「浪姐」每季會請一位「國際姐姐」來助陣,除了艾薇兒,主辦單位還在洽談凱蒂佩芮、夏奇拉、拉娜德芮、愛黛兒、亞莉安娜,網友直呼「這些名字來了任何一個,都能嚇死我」;據悉「浪姐4」拉到廠商贊助金額高達11.5億人民幣(約1.7億美元),因此也有人認為有這麼雄厚的資本,找國際天后絕對請得起。