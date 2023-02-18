曾控Baby是小三 黃曉明前女友秀裸身換衣影片 胸罩脫了

李菲兒大秀美背。（取材自微博）

黃曉明 、Angelababy 離婚已有1年多，不時有感情各自精彩的傳聞，但皆未證實，黃曉明的前女友李菲兒日前在微博 貼在酒店裡換衣服的照片，大方露出美背，展現白皙潔淨的完美背部線條，性感身材全脫光，讓眾多網友讚不絕口，火速登上熱搜榜成為焦點。

李菲兒不吝惜展現性感身材。（取材自微博）

當時，李菲兒身在酒店房內，手拿起衣服準備穿衣，過程大方展現美背，也明顯看得出沒有穿內衣，展現傲人好身材，非常性感，粉絲也直呼大飽眼福，瞬間狂吸1.2萬人按讚。網友們紛紛留言驚呼「絕了」、「太美了」、「姐姐照片太美膩了啊，一身藍色，自由慵懶的感覺，生活也好愜意」、「姐姐的身材真的有點太好了吧，就是說以後記得要多多發圖啊」、「這種照片真的能發出來嗎？」

李菲兒是黃曉明前女友。（取材自微博）

李菲兒對自己的身材非常有自信，不時打扮性感，不過最讓人頻繁討論的，莫過於她是黃曉明前女友，後來angelababy與黃曉明交往，李菲兒還曾出面指控baby是第三者，引發熱議，即便後來baby與黃曉明結婚，謠言未曾停止，直到黃曉明在2021年錄製「乘風破浪的姐姐2」與李菲兒再度同台，才被挖出這段黑歷史，不過當時baby立刻發文捍衛自身名譽，如今3人都早已各自擁有一片天，這些也都已是過去式。