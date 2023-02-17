郭富城竟狠打梁朝偉巴掌 直呼糾結「怎麼敢打」

梁朝偉（左）、郭富城在「風再起時」亦敵亦友。（華映提供）

郭富城及梁朝偉 在電影 「風再起時」狂飆演技，片中兩人飾演六十年代香港的華探長，一場郭富城突然爆起怒打梁朝偉巴掌的戲，二人從說笑到翻臉又再和解，展現神級戲胞，但其實郭富城打不下手，反倒是梁朝偉一直鼓勵他用力打過去。

郭富城透露當時其實內心非常抗拒，「梁朝偉是大家的最愛，每個人都很珍惜梁朝偉啊！我怎麼打得下手。」由於是一鏡到底的拍攝，如果打不成功，所有人必需重演一遍，梁朝偉也要繼挨巴掌，他透露在現場也一直鼓勵郭富城，「打下來吧！不用管了，大家互相信任，不用留情的。」讓郭富城一直自我催眠、做心理調適，終於一巴掌揮過去，力道十足，打到梁朝偉的眼鏡都起飛摔破，成功讓這場戲推向最高潮。

郭富城和梁朝偉出道30多年，直到「風再起時」終於正式合作，他們笑說是導演 翁子光提醒了他們，在30多年之前，曾在電視劇「都市方呈式」合作過，梁朝偉笑說：「我真的完全忘記了，直到導演傳給我一支影片，我才想起來我曾去客串1天。」