分手羅志祥3年…周揚青突曬性感婚紗照牽手「另一半」

周揚青在微博公開白色夢幻婚紗。（取材自微博）

網紅周揚青 曾和台灣男星羅志祥 交往，2020年踢爆對方出軌、分手後，感情世界一直是眾人焦點。周揚青一度在真人秀認識新對象，去年10月更認愛小10歲男偶像段星星，然而戀情無疾而終。近日，周揚青突然曬出婚紗照，讓網友驚喜：「要結婚了嗎？」

綜合媒體報導，周揚青在微博 、IG各自曬出不同款式的婚紗，微博公開的是白色夢幻婚紗，露出纖細鎖骨、手臂，以及S腰身。她還手持捧花，配戴珍珠項鍊，長頭紗相當夢幻；她也加上配文「從今天起，妳的人生由妳自己書寫」。

周揚青（左）大方透露「另一半」找來Alex客串。（取材自Instagram）

在IG的款式則是黑色婚紗，繞頸設計大露美背、胸前深溝，頭帶鑽閃亮皇冠營造公主風格。她更放送一張牽手單膝下跪男子合照，貼文大方透露，照片中的「另一半」其實是經紀人Alex，扮演她「未來的另一半」。

這系列畫面讓網友紛紛好奇是否周揚青喜事將近，紛紛好奇留言：「啊？這是要結婚的意思了嘛嗎」、「我終於看到妳穿婚紗了」、「完全就是仙女的模樣啊」。對此，周揚青也在微博影片中解釋，「這件婚紗是送給自己的，婚紗不是結婚才能穿的」，她認為，婚紗不是一定要別人買，這麼漂亮的東西想穿就穿，「我愛我自己，為什麼不能送自己一件喜歡的婚紗呢」。