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言承旭新劇戀25歲嫩妹 年紀比「丈母娘」黃奕還大

娛樂新聞組／綜合報導
言承旭（左）在「夏花」裡裝扮粗獷，仍吸引白血病少女徐若晗（右）倒追。（取材自微博）
言承旭（左）在「夏花」裡裝扮粗獷，仍吸引白血病少女徐若晗（右）倒追。（取材自微博）

台灣男星言承旭在中國發展多年，拍攝電影、電視劇，去年還參加綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」，不斷引發話題。日前，言承旭突然在微博自曝「我的小孩來了」，宣傳新劇「夏花」。已46歲的言承旭，在劇中和25歲女星徐若晗戀愛，年齡比飾演女方母親的黃奕還大幾個月，「父女戀」掀起熱議。

言承旭在新劇「夏花」裡飾演神祕的「33號先生」，外型走風霜硬漢路線，仍吸引身患白血病的少女徐若晗，並猛烈追求。不過，由於兩人現實生活中相差21歲，刷新言承旭配對年齡差新高。此外，飾演徐若晗母親的黃奕和言承旭同為1977年生，但小了8個月，兩人在劇中的關係也引發討論。

有網友直言，黃奕演言承旭的「準丈母娘」怪怪的，還有網友笑說：「不就女版郭富城與他岳父？」不過，黃奕日前發文寫道：「這不是事兒，姐也有小男友了。」疑似公布戀情，或者只是為了回應網友評論。

言承旭不是第一次在作品裡談「父女戀」，他2020年與女星沈月合作甜寵劇「我好喜歡你」，兩人分別演出不同版本的「道明寺」與「杉菜」，搭配頗為新鮮；而兩人20歲的年齡差更成為話題。

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