狗仔爆「95後女星戀情」網友破解：趙露思、吳磊CP成真

趙露思稱得上是95後頂流女星，被狗仔隱射熱戀。（取材自微博）

女星趙露思與男星吳磊去年演出古裝劇「星漢燦爛」後，被封為「吳露可逃」CP，戲外也頻頻傳出曖昧。近日中國狗仔攝影 劉大錘又爆料兩人熱戀並提出3大線索，讓「95後頂流女星戀情」衝上熱搜。

網易娛樂報導，劉大錘日前爆料指出：「95頂流女星去年底跟她的暑假熱CP在一起了，除了『棣欣引力（主演「蒼蘭訣」的王鶴棣、虞書欣CP名）』的另外一對，但是男方現在出國了。」網友對照之下，立刻發現趙露思、吳磊完全符合這3個條件，兩人是去年暑假暴紅CP，趙露思則是95頂流女星，而吳磊正與趙今麥在芬蘭拍攝撞球愛情劇「在暴雪時分」。

吳磊（圖）和趙露思被爆假戲真做。（取材自微博）

不過，劉大錘在2022年暑假時，親自闢謠指出「吳露可逃」CP是假的。但網友分析，這兩者並不衝突，因為劉大錘爆料中說兩人是去年年底交往；而「星漢燦爛」在去年7月播出，當初闢謠時確實沒有在一起。

還有網友揪出趙露思、吳磊隔空傳情的「鐵證」，只見吳磊12日在微博 曬出在芬蘭的雪景照並寫下：「cooooool」，被發現發文剛好呼應趙露思去年3月13日的發文，當時她也分享自己的美照，並發文寫下「hhhhhhello」，兩人相隔一年發文，都是重複6個相同英文字母 ，剛好情人節將近，網友懷疑兩人根本是隔空傳情。

對此，趙露思工作室立即發表聲明，表示：「針對近期互聯網平台對於趙露思女士的人身攻擊以及不實言論，我司已委託律師事務所處理，將依法追究侵權者的法律責任！維護趙露思女士的合法權益！」網友則紛紛猜測，「吳露可逃」戀情恐怕是見光死了。