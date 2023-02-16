鹿晗潮牌衣賣219元品質翻車 買家：到手很火大

鹿晗創立的潮牌所販售的外套，被吐槽質量很差。（取材自微博）

男星鹿晗 擁有高人氣，除了活躍於綜藝影視圈，也跨足時尚圈，創辦潮牌「U.G.C」擔任主理人。然而近日有網友爆料，花了1500人民幣（約219美元）買了鹿晗潮牌所販售的外套，卻發現質量很差，「衣服拿到手，很讓人火大」。

搜狐娛樂報導，服裝設計師出身的抖音 網紅「大四喜」，近日分析鹿晗潮牌的外套，直指到處都是線頭，沒有包邊處理，車工極差，縫得歪七扭八，直批「不是一個品牌服裝應該出貨的質量」。

她在影片中表示：「1500塊錢的衣服，…估算一件的成本只能去到60塊（約8.7美元）」，認為鹿晗打著品牌的名義割韭菜，對粉絲毫無誠意。至於成本價是否加入設計費用，她直言：「這種衣服不用提設計費用，沒有在衣服上看到有價值的設計點」。

影片曝光後，許多網友加入討論表示：「像實習的服裝設計學生第一件產品」、「明星潮牌是做給粉絲的，不是粉絲不建議購買」、「這件衣服50塊我都不會買」。但也有網友購買相同產品，曬照證明衣服車工穩定、沒有線頭亂竄，拍片博主的衣服被質疑是買到假貨。

隨後，品牌官方微博 發布聲明：「本品牌自創立以來，一直秉承著嚴把質量關的態度。任何從官方渠道購買的消費者，均可7天無理由退換。同時，消費者對於產品的售後需求可以在第一時間與我們聯繫，我們都會在合理範圍內給予解決。」

不少人認為品牌方的回應答非所問，顧客明確表示是衣服質量問題，價格與質量不對等，但品牌方卻回應讓其退貨。

測評鹿晗潮牌的網紅，之前也測評過歐陽娜娜的潮牌。當時她一件988元的浴袍，材質是86%聚酯纖維、13%黏纖與1%氨綸，被測評成本價只有55元。最後網紅忍不住說了一句：「如果歐陽娜娜那件浴袍讓我覺得離譜的話，鹿晗這件衣服直接讓我覺得火大。」