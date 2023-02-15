前公公暗酸楊冪做作？劉愷威老爸：兒子會看人了

楊冪離婚後，近來頻遭前公公劉丹暗酸。（取材自微博）

楊冪 前夫劉愷威去年底認愛女星李曉峰，前公公劉丹日前出席活動時，提到兒子新歡滿臉笑容，狂讚：「很漂亮、很可愛、一點也不做作。」並誇劉愷威現在年紀大了，「學會看人了。」被網友認為「話中有話」，每一句都像在暗酸楊冪，這席話引來楊冪粉絲怒火。

劉丹。（取材自微博）

綜合媒體報導，楊冪與劉愷威2018年離婚，去年底劉愷威認愛李曉峰，受訪時甜蜜表示：「我們個性很合，相處得舒服、開心！」巧的是，李曉峰在楊冪主演的「愛的二八定律」中，還是閨蜜關係。

劉丹近日接受媒體採訪時，除了大讚李曉峰是個爽快的人，「很可愛、很漂亮，說話很客氣，一點也不做作」外，還說兒子年紀不小了，懂得看人了，透露8歲孫女小糯米和李曉峰視訊時聊天聊得很開心，「應該很喜歡她」。儘管劉丹從頭到尾沒有提及前媳婦楊冪，卻被網友認為句句話中有話，疑似都在影射楊冪，讓「劉丹說劉愷威懂得看人」關鍵字登上熱搜。

報導稱，劉丹說，李曉峰個性直率、說話得體客氣、絲毫不做作、人長得也漂亮，令他感慨兒子總算成熟了，「懂得看人」，也說小糯米有跟李曉峰通電話，應該也滿喜歡這個阿姨，引來網友回應：「兒子不會說話嗎？全靠爹一直巴拉巴拉說兒子兒媳，還是蹭楊冪流量」、「不是楊冪粉都覺得無語的程度」、「只能說冪離婚真是最最正確最好的決定了」、「懂得看人了，這話是內涵誰呢」。