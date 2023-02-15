陳冠希洩歐陽娜娜私照 網友驚訝：以為看錯

陳冠希12日突然曝光歐陽娜娜的照片與自己女兒的私照，讓許多網友嚇壞2家人竟然有好交情。 （取材自Instagram）

陳冠希近來逐漸淡出演藝圈，與妻女定居在美國，工作重心都在經營自己的潮牌，近日他在社群 平台分享一張照片，眼尖網友一看赫然發現是歐陽娜娜，隨後引發網友熱議。正巧歐陽娜娜「緋聞 男友」陳飛宇也床照風暴 中。

陳冠希（右）時常曬出全家福照。（取材自Instagram）

陳冠希在IG曝光歐陽娜娜與女兒的合照，並寫下：「LIL SIS / BIG SIS …… LALA / NANA」，只見歐陽娜娜將5歲女兒抱在懷中，歐陽娜娜臉上則是化著淡妝；歐陽娜娜隨後也在底下留言：「LALA IS THE BEST」，讓人意想不到兩家人竟然有好交情。

照片曝光後，引發網友熱議：「感覺是無交集的，竟然夢幻聯動了」、「女兒長得比歐陽娜娜成熟」、「還以為自己看錯」、「歐陽娜娜和陳冠希怎麼交集上的呀」、「怎麼認識的？」、「好像真的姐妹！」、「我也根本沒認出來」。

據鏡周刊報導，陳冠希與歐陽娜娜2019年，早有合作，陳冠希曾請歐陽娜娜當品牌代言人，示範球衣女孩的穿搭等等；猶記照片在當時還一度引發外界搶問：「歐陽娜娜是胖了嗎？」讓陳冠希立刻跳出來大讚娜娜「很酷」來反擊酸民。