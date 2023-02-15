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伊能靜曝秦昊「變了」 曬一截圖證明所言不假

記者楊起鳳／綜合報導
伊能靜秀出婚前秦昊第一次送她花的照片。（取材自微博）
伊能靜秀出婚前秦昊第一次送她花的照片。（取材自微博）

伊能靜近年來較少在社群上曬出與老公秦昊互動的點滴，她坦言很多事情都會留下痕跡，現在心態比較成熟了，希望生活盡量平靜，尤其老公是演員，更需要保持神秘感，夫妻倆是有默契的不提及彼此。伊能靜情人節卻大轉向，她分享金句：「論男朋友和老公的區別，男朋友送花，老公轉帳。」、「論女朋友和老婆的分別，女朋友喜歡花，老婆轉帳。」還曬出秦昊當年送的第一束花，以及轉帳的截圖，證明所言不假。

伊能靜、秦昊婚姻常被討論。（取材自微博）
伊能靜、秦昊婚姻常被討論。（取材自微博）

伊能靜說，「從浪漫到實際～哈哈這就是婚姻」，但也強調「愛是一切的答案」，儘管收到錢，依舊非常開心，網友笑問：「有沒有一種又送花又轉帳的」、「幸福曬得好」，也有網友想知道轉帳金額。

不過去年9月曾有媒體拍到，秦昊在聚餐期間與一名妙齡女子牽起手來，加上伊能靜日前在抖音曬出一支爆哭影片，一度傳出7年婚變。伊能靜被問及此事，笑說當天自己也在現場，那女生是自己的朋友，對方的老公跟他們也都是好朋友：「那個握手很哥兒們好嗎！」虧說先生現在已經是頂流了，所以一舉一動格外受到注目：「這也算是我當時押寶，終於等到有一天連拍別人的手都可以上頭條，老婆非常驕傲。」

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