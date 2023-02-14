陳飛宇被品牌方火速除名 新電影恐將撤檔

陳飛宇（左）和周也主演的「倒數說愛你」，原傳將在情人節當天定檔。（取材自微博）

陳飛宇被爆和女粉絲，也是網紅的「床照」，形象一落千丈，事件並登上熱搜，有網友發現陳飛宇已被品牌方除名，而他的新電影 「倒數說愛你」原傳出將在14日情人節當天定檔，如今恐影響上映。此外，陳飛宇與羅雲熙所主演的耽美劇 「皓衣行」，也傳出將撤檔延後播出。

綜合媒體報導，電影「倒數說愛你」是陳飛宇在電視劇「點燃我，溫暖你」暴紅後，第一部上映的電影，讓不少粉絲格外關注。該片女主是新生代女星周也，俊男美女組合也讓粉絲格外期待，如今卻因桃色糾紛有可能被撤檔。

而陳飛宇自2021年4月即是成為安慕希的品牌代言人，這個代言人一合作就是幾年。但在陳飛宇被曝不雅照之後，安慕希第一時間權限了陳飛宇的相關微博 ，如今搜索安慕希的官博已經搜索不到陳飛宇的任何相關內容。

作為小有名氣的流量小生，陳飛宇手握近10個代言，如今安慕希率先做出表態，其他的品牌方或許也將陸續採取行動，陳飛宇好不容易打下的商務代言，或許將功虧一簣。

陳飛宇的新劇同樣岌岌可危。眾所周知，陳飛宇本就背靠資本，憑藉「點燃我，溫暖你」走紅後更是人氣飆升。據傳他的下一部劇正是書粉眾多的「黑蓮花攻略手冊」，陳飛宇或將出演該劇的男主慕聲，只是尚未官宣，但拍攝計畫或將擱淺。

此外，陳飛宇的微博短短時間內，直接掉了7萬粉絲，至今還在不斷掉，更有幾位多年大粉在線發文告別。

其中有一位粉了七年的老粉，早在去年9月就已發文脫飯，從文字來看，這位大粉當時情緒激烈，直言「陳飛宇，我恨你」，並表示直到最後一刻還要為對方保守祕密，如今看來，這個祕密應該就是陳飛宇的這次風波。