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陳飛宇成吳亦凡2.0？ 認了床照 否認是「小王」

​​娛樂新聞組／綜合報導
陳飛宇被爆出和女網紅的床照。（取材自微博）
陳飛宇被爆出和女網紅的床照。（取材自微博）

中國名導陳凱歌和女星陳紅的兒子陳飛宇，如今也是演藝圈的星二代，但日前他被狗仔爆出床照，而女方則是一名網紅，兩人在2021年曾交往過。

陳飛宇（左）被爆出和女網紅的床照。（取材自微博）
陳飛宇（左）被爆出和女網紅的床照。（取材自微博）

綜合媒體報導，陳飛宇之前與歐陽娜娜合作拍片傳緋聞，被冠上「歐陽娜娜男友」，現在狗仔「超能攝影陽陽」在微博貼出三張床照，認定床照中的男子就是陳飛宇本人，一旁的女生則被挖出是26歲小網紅「是亦琳吖」，接著更預告還有第二波更錘的料。

爆料一出立刻引發網友熱議，更酸像是之前吳亦凡被爆料床照的模式一樣，宛如復刻2.0，「啊這，怎麼睡網紅都要模仿wu簽啊」、「是說家教嚴麼？看來也不咋地」、「長得像，做的事也像」。

陳飛宇透過工作室發聲明，證實床照中的男子正是他，也強調他與女方交往時，雙方都單身，女方也表明兩人分手後隔年才結婚。陳飛宇身邊工作人員透露，其實女方一直拿床照長期威脅陳飛宇。

狗仔「吃瓜少女張小寒」還曝光一段錄音，稱是之前向陳飛宇經紀公司老闆詢問，老闆稱陳飛宇是被設計的，兩人只發生一次關係，女方拍下各種照片，之後就向陳飛宇情感勒索，若是不見面，女方就揚言要把照片曝光；後來女方交了男友，男的就來談錢的事；工作人員還提到，女方還會拿照片威脅，不准陳飛宇跟誰拍戲，已不是粉絲心態，可能想要干預。

接著網上更傳出陳飛宇媽媽陳紅，曾想拿出200萬人民幣（約近29.3萬美元）解決此事，但最後沒談攏，照片就被網紅老公賣給狗仔。

吳亦凡 攝影 緋聞

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