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陳飛宇拖累爸媽陳凱歌、陳紅 網諷「小三世家」

​​娛樂新聞組／綜合報導
陳飛宇（右）床照事件，讓陳紅（中）和陳凱歌（左）的過往又被翻出。（取材自微博）
陳飛宇（右）床照事件，讓陳紅（中）和陳凱歌（左）的過往又被翻出。（取材自微博）

娛樂新聞組／綜合報導

新生代男星爆出床照事件後，背上了「男小三」的名號，還拖累了父親陳凱歌導演和母親陳紅，他們的昔日黑料也被曝光。有網友指出，陳飛宇的爸爸和媽媽疑似都有當第三者的經歷，吐槽他們是「小三世家」。

綜合媒體報導，眾所周知，陳凱歌在和陳紅結婚之前，曾和央視主持人倪萍談過好幾年的戀愛，雙方甚至到了「家長默認的程度」。只是，陳凱歌隨後認識了陳紅，並被對方驚人的美貌所打動，開始背著倪萍和陳紅交往了。

不久後，陳紅懷孕了，陳凱歌依舊沒有和倪萍攤牌，導致陳紅再也按捺不住，親自找到了倪萍，以肚子裡的孩子逼宮，倪萍才得知了實情，這些舊事，倪萍在自傳中都有提到。

其實，在倪萍之前，陳凱歌曾和洪晃同居，但當時女方是已婚狀態，後來女方離婚，陳凱歌因為簽證問題要被美國驅離，於是就和洪晃結婚拿到美國公民身分。兩人結婚後，陳凱歌依舊未改花心的毛病，多次和女演員傳緋聞、曖昧，最終兩人以撕破臉的方式離婚了。

直至現在，洪晃提及陳凱歌都感到惡心，還曾專門拍了一部電影諷刺他。

因為陳飛宇的「床照事件」，他們一家人的黑料也全部被扒出來，還有網友揶揄，「搞半天是遺傳啊，原來如此」、「一大家子都是慣三，陳飛宇還有臉出現嗎？」、「沒想到做小三還能做到家族傳承」，可說是一人行為拖累了全家。

導演 美國公民 驅離

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