暴紅後低調現身菜市場 張頌文親民依舊

在「狂飆」中飾演黑老大的張頌文，被拍到在菜市場買菜，十分接地氣。（取材自微博）

隨著電視劇「狂飆」的大火，作為主演之一的張頌文憑著在劇中精湛的演技，也獲得觀眾的認可，許多人都成了他的粉絲，讓原本不太火的他紅得發紫，尤其近日，有關他的話題會經常出現在熱搜中。

貓眼娛樂報導，46歲的張頌文現在可說是頂流了，動態受到無數人的關注，此前他在前往「狂飆」的慶功宴時，更是在機場 被粉絲圍堵，而這次有八卦 媒體在社交平台上曬出張頌文在菜市場買菜的畫面，當天可不止一名八卦狗仔跟拍，有好多都在偷拍，想要拿到第一手爆料。

在「狂飆」中飾演黑老大的張頌文，被拍到在菜市場買菜，十分接地氣。（取材自微博）

當天只見張頌文打扮非常低調，穿著價值百元黑色衛衣，戴著白色棒球帽和黑色口罩 ，將自己包裹得十分嚴實，哪怕這樣都還是被媒體認了出來，紛紛上前跟拍，他當天在菜市場買菜，站在一個攤位前與攤主交流，很是親民，完全沒有絲毫明星架子，儘管他現在已經是大火的明星了，可還是跟以前一樣。

張頌文和攤主交流非常順利，一看就是經常來這裡買東西，此次他暴紅後，攤主也想拍張照片留念，他並未拒絕，任由攤主拍照，絲毫沒有架子，看來此次暴紅並未讓他膨脹，私下生活中還是非常低調。

值得一提的是，在暴紅後，他也並未忘記本心，依舊過著低調樸素的生活，很多事情都親力親為，在被粉絲圍堵的時候更是說自己非常慌亂，沒有見過這樣的場面，還跟粉絲說抱歉之類的話，太接地氣了。