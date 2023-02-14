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吳謹言沒戲可拍？ 于正：期待王者歸來

​​娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言被發現已經許久沒有接拍新戲。（取材自微博）
吳謹言被發現已經許久沒有接拍新戲。（取材自微博）

五年前憑清裝劇「延禧攻略」紅遍大江南北的吳謹言，及後陸續推出多部劇集都失敗，令她有「收視毒藥」之稱。人氣直滑的她，更被網友發現已有多個月未有進劇組拍劇，疑不獲公司力捧，更屢傳其要與公司解約。面對外界的種種猜測，近日其老闆于正就在微博寫下長文開腔，表示沒有放棄吳謹言，叫大家期待她王者歸來。

香港01報導，自「延禧攻略」後吳謹言的人氣一時無兩，一舉一動都備受關注。但之後推出的劇集屢被批評演技差，始終擺脫不了魏瓔珞的影子，人氣下跌大不如前。在去年她推出劇集「尚食」後，有長達一年多時間沒有拍劇，因此引起不少猜測。

吳謹言被發現已經許久沒有接拍新戲。（取材自微博）
吳謹言被發現已經許久沒有接拍新戲。（取材自微博）

除被傳不受公司力捧，老闆于正轉捧同公司師妹白鹿，還傳她沒有事業心要同公司解約。于正在微博上貼吳謹言多張美照回應，表明沒有接拍新劇是因為沒有適合的劇本，而找上門的劇本多得是，他表示：「找過來的劇本還是很多，但合適突破的幾乎沒有，而我們想去推的劇大部分製作人都被固有思維洗腦，覺得她只合適演某一類角色。」

正因為如此，他與吳謹言商議，決定在戲劇演出方面先停下來，所以這一段時間她就多方面的鍛鍊，「眼看著她從靦腆佛系到願意站出來参加浪姐，眼看著她可以屹立在國家大劇院的舞台上鐘鏗鏘有力地說著台詞，心裡是歡喜的。」還強調花無百日紅，只有演技才能傍身。

原來吳謹言在沒有拍戲的時間不斷去進修自己，等待一個合適自己的劇本。而于正亦揚言不會放棄她：「敬請期待我們王者歸來，讓你們看到不一樣的于正和不一樣的吳謹言，人生長著呢，我們不言敗。」而吳謹言事後亦有轉發于正的微博，同是表示我們不言敗，看來他們關係依舊良好，不少網友都期待她有新作。

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