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新片首度與梁朝偉飆戲 郭富城犧牲6塊肌 表現精采

記者陳建嘉／綜合報導
郭富城從一開始年輕演到有肚腩的中年大叔。（圖：華映提供）
郭富城從一開始年輕演到有肚腩的中年大叔。（圖：華映提供）

郭富城、導演翁子光合作「風再起時」即將上映，郭首度與梁朝偉狂飆演技，老搭檔翁子光大讚郭富城五官太完美，一心想拍出他的風流及英氣，郭富城在片中從精壯年輕人，演到有肚腩的中年大叔，無論在心理、外貌都做出年齡區隔，表現非常精采。

「風再起時」拍攝當年四大探長的傳奇故事，更呈現出當年的香港情懷，郭富城與翁子光曾在2015年拍出大獲好評的驚悚電影「踏血尋梅」，如今「風再起時」同樣評價極佳，還代表香港參加奧斯卡最佳國際電影獎的競逐。翁子光表示拍攝這部傳記電影圓了他少年時的電影夢，「我用鏡頭拍下這部片，眼裡看著現場那些我最喜愛和敬重的演員，如癡如醉！」

郭富城表示為了呈現真實的人物，曾經花了番功夫去理解角色，他說：「磊樂的野心很大，大到已經忘了自己處於什麼樣的狀態，一直到後來發生了很多事情後，他才有所醒悟。」而和梁朝偉的合作，他讚美對方是非常優秀的演員，「我們穿越那個年代，一起去享受這個過程，我覺得跟偉仔合作，這次旅程很難忘。」

郭富城也回憶演出「風再起時」，「電影貫穿了這個角色很多人生不同的階段，我從年輕一直演到中年之後，還有一段時間要演出中年發福的模樣。」他幾乎用自己真正的肚皮展現發福，為了這個狀態，不得不破壞完本完美6塊腹肌，努力增胖硬是吃出一個小肚腩，但苦的是因為電影是跳著拍，拍個3、4天後就要減掉肚子，「但不可能不吃東西，要靠清淡的飲食和運動去調整身材，來配合拍攝。」電影將於2月24日在台上映。

電影 梁朝偉 香港

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