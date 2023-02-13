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偷吃許志安消失4年 黃心穎情人節復出

娛樂新聞組／綜合報導
黃心穎在MV大露美背，以撩人的姿態性感熱舞。(視頻截圖)
黃心穎在MV大露美背，以撩人的姿態性感熱舞。(視頻截圖)

香港女星黃心穎2019年被爆偷吃人夫許志安後，淡出娛樂圈近4年的時間，近日她在IG放上一首歌曲MV的開端，以性感妖艷造型親身上陣，極有可能出歌復出娛樂圈。

自2019年「安心事件」後，黃心穎挨轟小三被電視台冷凍，不但在電視螢幕中不見她的身影，就連社交平台亦甚少更新，人氣隨之慘跌，一度傳出到國外避風頭，甚至被瘋傳已經退出演藝圈。她消失螢光幕前將近4年，12晚間閃電宣布復出，預告214西洋情人節要推出新歌。

ETtoday報導，黃心穎劈腿偷情許志安的「安心事件」震驚兩岸三地，當時兩人在車上親密親吻畫面曝光，慘遭人人唾棄小三，原本敲定的電視劇演出被換角，演藝工作全面停擺，情緒陷入低潮。她2019年在醜聞後避走美國，相隔8個月後返港，駁斥改名、轉行等傳聞，但表演工作仍然沒有著落，而許志安與鄭秀文熬過婚姻危機，2021年來台拍戲。男友馬國明宣布分手後，與女星湯洛雯交往同居，兩人已於2023年1月1日宣布訂婚。

而黃心穎自2021年IG曬家中聖誕樹祝賀節日，已經超過1年2個月沒有更新動態，日昨突然上傳20秒MV片段，PO文「Feb. 14th stay tuned」宣告復出。MV「Crown Me」尺度大膽，昏暗燈光下的面具派對，她的紗裙禮服大露美背，性感入鏡還有動感熱舞，畫面最後顯示「Sumthing」，被推測是自資發行歌曲，同時網友發現IG刪去大量舊照，疑似為復出做準備。

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