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黃景瑜昔稱和平分手 遭前妻打臉是離婚

娛樂新聞組／綜合報導
男星黃景瑜驚傳曾有一段婚姻。（取材自微博）
男星黃景瑜驚傳曾有一段婚姻。（取材自微博）

大陸男星黃景瑜過去主演網劇「上癮」出道，該劇集播出後瞬間爆紅，感情方面傳聞黃景瑜過去結過婚，但本人一直沒有回應，當事人近日開直播，正面承認曾和黃景瑜結婚又離婚，讓不少網友震驚。

中時新聞網報導， 黃景瑜結婚的對象被肉搜出是畫家王雨馨，也是一家雜誌社的主編，同時曝光兩人的結婚證，並說兩人是因為黃景瑜家暴、劈腿才離婚，不過當時黃景瑜提告，澄清兩人是和平分手，並沒有正面回應兩人關係，因此許多粉絲怒斥該則爆料是假的，傾向相信兩人沒有結婚。

近日因狗仔影射人氣女星迪麗熱巴與黃景瑜未婚懷孕，雖然雙方都發出聲明否認，但仍有部分網友惡意造謠，甚至指王雨馨發布貼文罵迪麗熱巴，對此王雨馨做出解釋，並不是網友猜測的情形，是罵另一位疑似當小三的女星張藝上。

日前王雨馨開直播，表示自己喝了一點酒，以微醺狀態和網友互動，其中一位網友問「姐妳真的跟hjy（黃景瑜縮寫）結過婚嗎？」王雨馨直面回應：「結過」，讓許多網友吃驚。過去有博主爆料黃景瑜出軌，和王雨馨在一起時出軌女星張藝上，當時兩人正在拍攝「為了你我願意熱愛整個世界」，兩人在劇中沒有任何交集，卻被狗仔拍到在片場親密互動，緋聞曝光後雙雙都沒有承認或否認。

此外，狗仔推測迪麗熱巴預產期10月，還恭喜黃景瑜「升級成功」，被迪麗熱巴、黃景瑜發聲明駁斥。11日深夜，王雨馨用一句話替迪麗熱巴解危。

迪麗熱巴陷入感情風波後，黃景瑜2任舊愛的發文登上微博熱搜，張藝上先PO：「5+3是多少？53啊！」王雨馨再寫道：「8減5等於3。8855真可愛」由於8疑暗指迪麗熱巴，3像是小三的諧音，導致迪麗熱巴被影射成小三，引發網友熱議。

11日深夜1點多，王雨馨PO文聲援迪麗熱巴：「熱8挺可愛的，別瞎編了！」讓迪麗熱巴擺脫小三的臭名，也證明她並未介入黃景瑜的感情。底下有網友留言：「你也是個很可愛的女孩，讓過去過去吧。」被王雨馨用一個愛心符號回覆。

迪麗熱巴 家暴 緋聞

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