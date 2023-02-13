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陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

娛樂新聞組／綜合報導
陳飛宇高顏值圈粉無數。(取材自微博)
陳飛宇高顏值圈粉無數。(取材自微博)

中國名導陳凱歌之子陳飛宇與女網紅「是亦琳吖」床照曝光。據報導，陳飛宇2021年就已經跟她在一起了，曾多次在長沙某高檔酒店開房。

鳳凰娛樂指出，經仔細對比床照中男生的耳朵、嘴角的痣，應是陳飛宇本人。從床照中酒店環境，也跟網上能看到的長沙某酒店內的裝飾一樣。流出的床照疑似都是「完事」後，男女全都是裸著身體，身旁的女子，看似拿著手機拍下自己和陳飛宇的合照。

陳飛宇床照曝光。(取材自微博)
陳飛宇床照曝光。(取材自微博)

陳飛宇頂著星二代的光環出道時飽受爭議，雖然手握飛天資源卻一直表現平平，還因和歐陽娜娜合作「秘果」傳緋聞，被冠上「歐陽娜娜男友」多年，不過2022年演出電視劇「點燃我，溫暖你」中飾演李峋一角，因而人氣衝破天際，順利撕掉「歐陽娜娜男友」的標籤。

另據ETtoday，陳凱歌曾說，小兒子陳飛宇最單純。而陳飛宇在爸爸的嚴厲教育下，被培養成一位非常優秀的男生，言行舉止有禮貌，造就他沒有奢豪或是紈袴子弟的氣息。陳飛宇為了磨練演技，不惜休學一年，提前接受台詞的訓練，默默累積經驗。陳飛宇在「點燃我，溫暖你」的裡有眾多專業術語，也能說得流暢，另不少網友刮目相看。

高顏值的陳飛宇圈粉無數，有粉絲認為濃眉大眼、皮膚白皙的陳飛宇，和年輕時候的玄彬「愈看愈像」，而他剛出道時就被指和吳亦凡長相相似，加上吳亦凡也曾被曝光親密床照，不少網友就虧他，「吳簽（吳亦凡）2.0，各種意義上的人」、「長得像，做的事也像」。

床照中男生嘴角的痣，與陳飛宇幾乎雷同。(取材自微博)
床照中男生嘴角的痣，與陳飛宇幾乎雷同。(取材自微博)

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